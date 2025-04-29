https://ria.ru/20250429/yug-2014023386.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 29.04.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:19:00+03:00
2025-04-29T12:19:00+03:00
2025-04-29T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских военных за сутки составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014015583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"