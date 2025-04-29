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Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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РИА Новости Аналитика
 
07:35 29.04.2025 (обновлено: 16:31 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html
Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине
Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине
Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, требующего институционального оформления, заявил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T07:35:00+03:00
2025-04-29T16:31:00+03:00
украина
евразия
россия
александр яковенко
дональд трамп
риа новости аналитика
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, требующего институционального оформления, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, который требует институционального и иного оформления, в том числе на уровне регионов и макрорегионов, таких как Евразия. В условиях кризиса евроатлантической безопасности, о чем свидетельствует украинский конфликт, данная идея получает второе дыхание. В современных условиях странам Евразии никто не мешает договориться между собой в более широких континентальных рамках без Запада, но открытых для западного участия", - написал он в своем комментарии "Безопасность придет в Европу с Востока". Как отметил Яковенко, регион Евразии мог бы стать "лабораторией многополярности", где бы отрабатывались принципы нового миропорядка, предназначенные для более широкого международного сообщества. "По ходу от западного влияния и его наслоений очищались бы базовые принципы межгосударственных отношений, которые либо искажались, либо перестали действовать в силу корыстных интересов западных элит, превративших свою гегемонию в способ существования", - подчеркнул он. В качестве примера подобной гегемонии Яковенко привел тарифную политику президента США Дональда Трампа, "которая угрожает экономической безопасности всех без исключения государств и регионов".
https://ria.ru/20250422/yakovenko-2012648882.html
https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496530.html
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украина, евразия, россия, александр яковенко, дональд трамп
Украина, Евразия, Россия, Александр Яковенко, Дональд Трамп, РИА Новости Аналитика
Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине

Яковенко: поражение Запада на Украине означало бы появление нового баланса сил

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, требующего институционального оформления, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, который требует институционального и иного оформления, в том числе на уровне регионов и макрорегионов, таких как Евразия. В условиях кризиса евроатлантической безопасности, о чем свидетельствует украинский конфликт, данная идея получает второе дыхание. В современных условиях странам Евразии никто не мешает договориться между собой в более широких континентальных рамках без Запада, но открытых для западного участия", - написал он в своем комментарии "Безопасность придет в Европу с Востока".
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада
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Как отметил Яковенко, регион Евразии мог бы стать "лабораторией многополярности", где бы отрабатывались принципы нового миропорядка, предназначенные для более широкого международного сообщества.
"По ходу от западного влияния и его наслоений очищались бы базовые принципы межгосударственных отношений, которые либо искажались, либо перестали действовать в силу корыстных интересов западных элит, превративших свою гегемонию в способ существования", - подчеркнул он.
В качестве примера подобной гегемонии Яковенко привел тарифную политику президента США Дональда Трампа, "которая угрожает экономической безопасности всех без исключения государств и регионов".
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РИА Новости АналитикаУкраинаЕвразияРоссияАлександр ЯковенкоДональд Трамп
 
 
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