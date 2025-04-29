https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html

Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине

Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине - РИА Новости, 29.04.2025

Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине

Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, требующего институционального оформления, заявил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:35:00+03:00

2025-04-29T07:35:00+03:00

2025-04-29T16:31:00+03:00

украина

евразия

россия

александр яковенко

дональд трамп

риа новости аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001489121_0:0:2807:1579_1920x0_80_0_0_3737c3b9403c7d238bd79815691aff69.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, требующего институционального оформления, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, который требует институционального и иного оформления, в том числе на уровне регионов и макрорегионов, таких как Евразия. В условиях кризиса евроатлантической безопасности, о чем свидетельствует украинский конфликт, данная идея получает второе дыхание. В современных условиях странам Евразии никто не мешает договориться между собой в более широких континентальных рамках без Запада, но открытых для западного участия", - написал он в своем комментарии "Безопасность придет в Европу с Востока". Как отметил Яковенко, регион Евразии мог бы стать "лабораторией многополярности", где бы отрабатывались принципы нового миропорядка, предназначенные для более широкого международного сообщества. "По ходу от западного влияния и его наслоений очищались бы базовые принципы межгосударственных отношений, которые либо искажались, либо перестали действовать в силу корыстных интересов западных элит, превративших свою гегемонию в способ существования", - подчеркнул он. В качестве примера подобной гегемонии Яковенко привел тарифную политику президента США Дональда Трампа, "которая угрожает экономической безопасности всех без исключения государств и регионов".

https://ria.ru/20250422/yakovenko-2012648882.html

https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496530.html

украина

евразия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евразия, россия, александр яковенко, дональд трамп