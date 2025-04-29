Яковенко объяснил, что означало бы поражение Запада на Украине
Яковенко: поражение Запада на Украине означало бы появление нового баланса сил
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, требующего институционального оформления, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Геополитическое поражение Запада на Украине означало бы формирование в глобальной политике нового баланса сил, который требует институционального и иного оформления, в том числе на уровне регионов и макрорегионов, таких как Евразия. В условиях кризиса евроатлантической безопасности, о чем свидетельствует украинский конфликт, данная идея получает второе дыхание. В современных условиях странам Евразии никто не мешает договориться между собой в более широких континентальных рамках без Запада, но открытых для западного участия", - написал он в своем комментарии "Безопасность придет в Европу с Востока".
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Как отметил Яковенко, регион Евразии мог бы стать "лабораторией многополярности", где бы отрабатывались принципы нового миропорядка, предназначенные для более широкого международного сообщества.
"По ходу от западного влияния и его наслоений очищались бы базовые принципы межгосударственных отношений, которые либо искажались, либо перестали действовать в силу корыстных интересов западных элит, превративших свою гегемонию в способ существования", - подчеркнул он.
В качестве примера подобной гегемонии Яковенко привел тарифную политику президента США Дональда Трампа, "которая угрожает экономической безопасности всех без исключения государств и регионов".