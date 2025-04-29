https://ria.ru/20250429/yaderka-2014027210.html
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:37:00+03:00
2025-04-29T12:37:00+03:00
2025-04-29T12:37:00+03:00
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014026346.html
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россия, дмитрий медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Медведев: клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать оружие