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Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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12:37 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/yaderka-2014027210.html
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев
Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:37:00+03:00
2025-04-29T12:37:00+03:00
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться, заявил Медведев

Медведев: клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать оружие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Клуб ядерных стран будет разрастаться, страны будут приобретать ядерное оружие, чтобы защитить себя от действий со стороны более сильных государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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