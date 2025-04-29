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"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 29.04.2025
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09:15 29.04.2025 (обновлено: 10:39 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/wsj-2013978361.html
"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО
"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 29.04.2025
"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО
В ближайшие месяцы у Вооруженных сил Украины закончатся артиллерийские боеприпасы из США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:15:00+03:00
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в мире
сша
киев
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В ближайшие месяцы у Вооруженных сил Украины закончатся артиллерийские боеприпасы из США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного аналитика Франц-Штефана Гади."По словам Гади, в ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева", — говорится в материале.В случае такого исхода украинцам придется снизить темпы огня, из-за чего оборонять свои позиции для ВСУ будет гораздо сложнее, предупредил эксперт.Накануне бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе.
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013879121.html
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в мире, сша, киев, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, украина
В мире, США, Киев, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Украина
"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО

WSJ: в ближайшие месяцы у ВСУ закончатся артиллерийские боеприпасы из США

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В ближайшие месяцы у Вооруженных сил Украины закончатся артиллерийские боеприпасы из США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного аналитика Франц-Штефана Гади.
«
"По словам Гади, в ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева", — говорится в материале.
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В случае такого исхода украинцам придется снизить темпы огня, из-за чего оборонять свои позиции для ВСУ будет гораздо сложнее, предупредил эксперт.
Накануне бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе.
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