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"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО
"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 29.04.2025
"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО
В ближайшие месяцы у Вооруженных сил Украины закончатся артиллерийские боеприпасы из США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:15:00+03:00
2025-04-29T09:15:00+03:00
2025-04-29T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В ближайшие месяцы у Вооруженных сил Украины закончатся артиллерийские боеприпасы из США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного аналитика Франц-Штефана Гади."По словам Гади, в ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева", — говорится в материале.В случае такого исхода украинцам придется снизить темпы огня, из-за чего оборонять свои позиции для ВСУ будет гораздо сложнее, предупредил эксперт.Накануне бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе.
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в мире, сша, киев, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, украина
В мире, США, Киев, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Украина
"В ближайшие месяцы". WSJ раскрыла, что скоро произойдет в зоне СВО
WSJ: в ближайшие месяцы у ВСУ закончатся артиллерийские боеприпасы из США