https://ria.ru/20250429/vzryv-2014072220.html

В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре

В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре - РИА Новости, 29.04.2025

В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре

Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в подмосковном Подольске, два человека направлены к медикам на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:56:00+03:00

2025-04-29T14:56:00+03:00

2025-04-29T14:56:00+03:00

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в подмосковном Подольске, два человека направлены к медикам на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области. "Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в городе Подольске. Два человека были направлены в медицинское учреждение для осмотра", - сказал собеседник агентства. По его словам, помощь спасателей не понадобилась, так как возгорания не было.

https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html

подольск

московская область (подмосковье)

россия

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2025

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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия