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В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре - РИА Новости, 29.04.2025
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14:56 29.04.2025
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В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре
В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре - РИА Новости, 29.04.2025
В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре
Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в подмосковном Подольске, два человека направлены к медикам на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:56:00+03:00
2025-04-29T14:56:00+03:00
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в подмосковном Подольске, два человека направлены к медикам на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области. "Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в городе Подольске. Два человека были направлены в медицинское учреждение для осмотра", - сказал собеседник агентства. По его словам, помощь спасателей не понадобилась, так как возгорания не было.
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подольск
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россия
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре

В Подольске произошел взрыв нефтепродуктов, двух человек направили на медосмотр

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в подмосковном Подольске, два человека направлены к медикам на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области.
"Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в городе Подольске. Два человека были направлены в медицинское учреждение для осмотра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, помощь спасателей не понадобилась, так как возгорания не было.
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ПроисшествияПодольскМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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