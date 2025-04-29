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В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре
В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре - РИА Новости, 29.04.2025
В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре
Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в подмосковном Подольске, два человека направлены к медикам на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:56:00+03:00
2025-04-29T14:56:00+03:00
2025-04-29T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в подмосковном Подольске, два человека направлены к медикам на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Московской области. "Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в городе Подольске. Два человека были направлены в медицинское учреждение для осмотра", - сказал собеседник агентства. По его словам, помощь спасателей не понадобилась, так как возгорания не было.
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре
В Подольске произошел взрыв нефтепродуктов, двух человек направили на медосмотр