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Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:05 29.04.2025 (обновлено: 15:12 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/vystavka-2014075786.html
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке - РИА Новости, 29.04.2025
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке
Общественная палата России (ОП РФ) в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:05:00+03:00
2025-04-29T15:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
куба
латинская америка
никита анисимов
александр кофман
российское военно-историческое общество (рвио)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014078758_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0d144e65247c097b2304691b10a4fe1.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Общественная палата России (ОП РФ) в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки, сообщили РИА Новости в ОП РФ. "Общественная палата России в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки. После успешной презентации экспозиции Русским домом в трех штатах Бразилии выставка будет представлена на Кубе", - говорится в сообщении. Уточняется, что член ОП РФ Никита Анисимов передал постеры, посвященные героическому подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны, представителю Россотрудничества на Кубе Инне Четий. "Также в ходе встречи Никита Анисимов передал представителю Россотрудничества Инне Четий экземпляр книги "Азбука Победы", о которой ранее автор этого проекта, председатель Общественной Палаты ДНР Александр Кофман рассказывал во время своего визита на Кубу. Теперь один из первых экземпляров "Азбуки Победы" доставлен в Гавану", - говорится в сообщении. Как отметил Анисимов, выставка ОП РФ подчеркивает невероятное мужество и верность долгу, а также силу характера советских женщин, внесших огромный вклад в Победу над фашизмом. По словам Четий, экспозиция "Женщины на войне" будет открыта в посольстве России на Кубе уже 8 мая, а далее переместится на выставочные площадки Гаваны для показа широкой общественности.
https://ria.ru/20250314/mid-2005061678.html
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россия, куба, латинская америка, никита анисимов, александр кофман, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Куба, Латинская Америка, Никита Анисимов, Александр Кофман, Российское военно-историческое общество (РВИО), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке

ОП РФ проведет показ выставки "Женщины на войне" в Латинской Америке

© Фото : Предоставлено пресс-службой ОП РФОбщественная палата России в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки
Общественная палата России в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки Женщины на войне в странах Латинской Америки - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой ОП РФ
Общественная палата России в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Общественная палата России (ОП РФ) в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
"Общественная палата России в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки. После успешной презентации экспозиции Русским домом в трех штатах Бразилии выставка будет представлена на Кубе", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что член ОП РФ Никита Анисимов передал постеры, посвященные героическому подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны, представителю Россотрудничества на Кубе Инне Четий.
"Также в ходе встречи Никита Анисимов передал представителю Россотрудничества Инне Четий экземпляр книги "Азбука Победы", о которой ранее автор этого проекта, председатель Общественной Палаты ДНР Александр Кофман рассказывал во время своего визита на Кубу. Теперь один из первых экземпляров "Азбуки Победы" доставлен в Гавану", - говорится в сообщении.
Как отметил Анисимов, выставка ОП РФ подчеркивает невероятное мужество и верность долгу, а также силу характера советских женщин, внесших огромный вклад в Победу над фашизмом.
По словам Четий, экспозиция "Женщины на войне" будет открыта в посольстве России на Кубе уже 8 мая, а далее переместится на выставочные площадки Гаваны для показа широкой общественности.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКубаЛатинская АмерикаНикита АнисимовАлександр КофманРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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