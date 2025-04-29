https://ria.ru/20250429/vystavka-2014075786.html
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке - РИА Новости, 29.04.2025
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке
Общественная палата России (ОП РФ) в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:05:00+03:00
2025-04-29T15:05:00+03:00
2025-04-29T15:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
куба
латинская америка
никита анисимов
александр кофман
российское военно-историческое общество (рвио)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Общественная палата России (ОП РФ) в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки, сообщили РИА Новости в ОП РФ. "Общественная палата России в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом проводит показ выставки "Женщины на войне" в странах Латинской Америки. После успешной презентации экспозиции Русским домом в трех штатах Бразилии выставка будет представлена на Кубе", - говорится в сообщении. Уточняется, что член ОП РФ Никита Анисимов передал постеры, посвященные героическому подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны, представителю Россотрудничества на Кубе Инне Четий. "Также в ходе встречи Никита Анисимов передал представителю Россотрудничества Инне Четий экземпляр книги "Азбука Победы", о которой ранее автор этого проекта, председатель Общественной Палаты ДНР Александр Кофман рассказывал во время своего визита на Кубу. Теперь один из первых экземпляров "Азбуки Победы" доставлен в Гавану", - говорится в сообщении. Как отметил Анисимов, выставка ОП РФ подчеркивает невероятное мужество и верность долгу, а также силу характера советских женщин, внесших огромный вклад в Победу над фашизмом. По словам Четий, экспозиция "Женщины на войне" будет открыта в посольстве России на Кубе уже 8 мая, а далее переместится на выставочные площадки Гаваны для показа широкой общественности.
https://ria.ru/20250314/mid-2005061678.html
https://ria.ru/20250428/pamyat-2013278878.html
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россия, куба, латинская америка, никита анисимов, александр кофман, российское военно-историческое общество (рвио), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Куба, Латинская Америка, Никита Анисимов, Александр Кофман, Российское военно-историческое общество (РВИО), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Общественная палата к Юбилею Победы проведет выставку в Латинской Америке
ОП РФ проведет показ выставки "Женщины на войне" в Латинской Америке