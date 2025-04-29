https://ria.ru/20250429/vystavka-2014011857.html

В Москве открыли выставку "Без права на забвение. К 80-летию Победы"

В Москве открыли выставку "Без права на забвение. К 80-летию Победы" - РИА Новости, 29.04.2025

В Москве открыли выставку "Без права на забвение. К 80-летию Победы"

Выставочный проект "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылся в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:54:00+03:00

2025-04-29T11:54:00+03:00

2025-04-29T13:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

германия

ссср

татьяна голикова

ольга любимова

дмитрий шостакович

русский музей

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Выставочный проект "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылся в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости. "Название этой выставки "Без права на забвение" говорит само за себя. И сегодня уже звучали слова благодарности десяткам федеральных ведомств и более сорока музеям. Межмузейный проект, который ждет нас, совсем скоро будет открыт. Это большой труд наших коллег из Государственного исторического музея, из Русского музея, из Музея Сталинградской битвы, из Новгородского Кремля, из наших архивов, которые передают бесценные документы", - сказала на открытии министр культуры России Ольга Любимова. В экспозиции представлены подлинные автографы Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, документы и вещи Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Моресева и многих других героев, Кроме того, Внешнеполитический архив представил подписанный 8 мая 1945 года Пакт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. "Это сегодня важно. Важно, потому что эти документы являются безмолвными свидетелями тех событий, и они делают уверенными нас в нашей сегодняшней победе в специальной военной операции", - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что выставка посвящена защите исторической памяти, чтобы не предавать забвению подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. "Забвение и искажение исторической памяти – это очень опасные явления, которые приводят к фатальным последствиям для народов и государства. И поэтому те, кто умеет осмыслить исторический опыт, его уроки могут сплотиться, победить, быть стойкими к испытаниям и вызовам", - добавила Голикова. Хронологические рамки выставки охватывают период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года – до проведения парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны. "Сколько бы лет не прошло с той поры, память о Великой Отечественной войне будет для нашего народа всегда священна", - сказал на открытии выставки председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В экспозиции представлены главные исторические раритеты более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, которые показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной Армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от фашизма. Среди них рукописный текст знаменитой речи В.М. Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года. "В историческом музее за всю историю существования накоплено где-то около 12 тысяч свидетельств лет Великой Отечественной войны. Естественно, необходимо было отобрать именно те памятники, те документы, которые наиболее ярко, наиболее полно свидетельствуют о тех событиях, которые происходили на различных этапах Великой Отечественной войны", - рассказал генеральный директор музея Алексей Левыкин. В числе уникальных документов- подлинные указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов и медалей в годы Великой Отечественной войны, а также сами награды, в том числе орден "Победа". Впервые в экспозиции представлен полный комплект наград Верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Сталина, которыми он был награжден в годы войны. Кроме того, в раздел выставки "Обыкновенный нацизм" представлены документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении к советским военнопленным и мирным гражданам – узникам концлагерей, ставших "фабриками смерти". Финальный зал экспозиции символизирует триумф народа-победителя: в нем представлено Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом бойцами 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Для посетителей выставка открывается 30 апреля и продлится до 25 августа.

https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html

https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html

https://ria.ru/20250424/geroy-2013210998.html

https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, германия, ссср, татьяна голикова, ольга любимова, дмитрий шостакович, русский музей, музей "сталинградская битва", российское историческое общество, 80-летие победы в великой отечественной войне