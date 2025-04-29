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В Московском зоопарке открыли вольер гигантских выдр
В Московском зоопарке открыли вольер гигантских выдр - РИА Новости, 29.04.2025
В Московском зоопарке открыли вольер гигантских выдр
Вольер гигантских выдр открыли в Московском зоопарке, ранее этих редких животных никогда не было на экспозиции в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:42:00+03:00
2025-04-29T15:42:00+03:00
2025-04-29T17:45:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вольер гигантских выдр открыли в Московском зоопарке, ранее этих редких животных никогда не было на экспозиции в России, передает корреспондент РИА Новости. Гигантские выдры проживают на новой территории зоосада, всего из три. Они ведут себя шумно и активно, не боятся посетителей и с интересом смотрят на них через стекло вольера, иногда позируя для съемок. "Им чуть больше года. Они весят где-то 23-24 килограмма. Едят в основном речную рыбу - это карп, сомик, форель. В среднем где-то в день они съедают по два килограмма на голову. Едят три раза в день: завтрак, обед и ужин - все как положено", - сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.Она отметила, что в вольере выдр оборудован большой бассейн с разными видами грунта, включая землю, песок и щепу, чтобы животные жили максимально приближено к природным условиям.Как в свою очередь уточнили в пресс-службе зоосада, гигантские выдры обитают в реках, озерах, ручьях и болотах в тропических лесах Южной Америки. Взрослые особи в длину достигают 1,5 – 2 метра, весят 25-30 килограммов. Эти животные - крупнейшие пресноводные представители куньих, способные противостоять таким хищникам, как кайманы.
https://ria.ru/20240915/guanako-1972791486.html
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Вольер с редкими гигантскими выдрами в Московском зоопарке
Вольер с редкими гигантскими выдрами открыли в Московском зоопарке. Никогда прежде этих животных в России на экспозиции не было.
2025-04-29T15:42
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PT0M17S
РИА Новости
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московский зоопарк, южная америка
Хорошие новости, Московский зоопарк, Южная Америка
В Московском зоопарке открыли вольер гигантских выдр
В Московском зоопарке открыли вольер редких гигантских выдр