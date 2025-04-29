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"Потери значительные". СМИ раскрыли, что случилось с украинскими ВВС - РИА Новости, 29.04.2025
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12:50 29.04.2025 (обновлено: 16:38 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/vvs-2014035442.html
"Потери значительные". СМИ раскрыли, что случилось с украинскими ВВС
"Потери значительные". СМИ раскрыли, что случилось с украинскими ВВС - РИА Новости, 29.04.2025
"Потери значительные". СМИ раскрыли, что случилось с украинскими ВВС
Украинские силы несут значительные потери в воздухе из-за огня по своим же самолетам, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:50:00+03:00
2025-04-29T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские силы несут значительные потери в воздухе из-за огня по своим же самолетам, пишет Military Watch Magazine."Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта", — говорится в материале.Обозреватели также указали, что украинский флот советских самолетов Су-27 продолжает сокращаться, а его восполнение остается маловероятным, поскольку необходимых единиц нет у западных союзников Киева.Генштаб ВСУ 29 августа прошлого года признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16. Газета The Wall Street Journal при этом писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250429/ssha-2014009211.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, f-16, су-27
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, F-16, Су-27
"Потери значительные". СМИ раскрыли, что случилось с украинскими ВВС

MWM: Украина несет значительные потери в воздухе из-за дружественного огня

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские силы несут значительные потери в воздухе из-за огня по своим же самолетам, пишет Military Watch Magazine.
«
"Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта", — говорится в материале.
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Обозреватели также указали, что украинский флот советских самолетов Су-27 продолжает сокращаться, а его восполнение остается маловероятным, поскольку необходимых единиц нет у западных союзников Киева.
Генштаб ВСУ 29 августа прошлого года признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16. Газета The Wall Street Journal при этом писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныF-16Су-27
 
 
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