https://ria.ru/20250429/vtb-2013952557.html

ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года

ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года - РИА Новости, 29.04.2025

ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года

Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля за акцию, следует из материалов кредитной организации.. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:14:00+03:00

2025-04-29T00:14:00+03:00

2025-04-29T00:29:00+03:00

экономика

втб (банк)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля за акцию, следует из материалов кредитной организации.. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, подготовят к 11 июля.Банк должен выплатить в виде дивидендов половину чистой прибыли по МСФО за прошлый год, которая составила 551,4 миллиарда рублей, общий объем выплат достигнет 275,75 миллиарда рублей.Данный шаг согласован с Банком России. Как уточнил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, ЦБ одобрил выплату дивидендов при условии восполнения капитала.

https://ria.ru/20250425/zoloto-2013359375.html

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экономика, втб (банк)