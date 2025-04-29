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ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года - РИА Новости, 29.04.2025
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00:14 29.04.2025 (обновлено: 00:29 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/vtb-2013952557.html
ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года
ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года - РИА Новости, 29.04.2025
ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля за акцию, следует из материалов кредитной организации.. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:14:00+03:00
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экономика
втб (банк)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля за акцию, следует из материалов кредитной организации.. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, подготовят к 11 июля.Банк должен выплатить в виде дивидендов половину чистой прибыли по МСФО за прошлый год, которая составила 551,4 миллиарда рублей, общий объем выплат достигнет 275,75 миллиарда рублей.Данный шаг согласован с Банком России. Как уточнил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, ЦБ одобрил выплату дивидендов при условии восполнения капитала.
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экономика, втб (банк)
Экономика, ВТБ (банк)
ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2024 года

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить 25,58 рубля за акцию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля за акцию, следует из материалов кредитной организации..
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, подготовят к 11 июля.
Банк должен выплатить в виде дивидендов половину чистой прибыли по МСФО за прошлый год, которая составила 551,4 миллиарда рублей, общий объем выплат достигнет 275,75 миллиарда рублей.
Данный шаг согласован с Банком России. Как уточнил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, ЦБ одобрил выплату дивидендов при условии восполнения капитала.
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