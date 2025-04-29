https://ria.ru/20250429/vsu-2014201909.html

В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок

В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок - РИА Новости, 29.04.2025

В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок

В школьном автобусе в Запорожской области в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок, рассказала РИА Новости сопровождавшая детей сотрудница школы Анна. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:55:00+03:00

2025-04-29T20:55:00+03:00

2025-04-29T20:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. В школьном автобусе в Запорожской области в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок, рассказала РИА Новости сопровождавшая детей сотрудница школы Анна. Ранее СК РФ сообщил, что в результате удара дрона осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве. Школьный автобус в момент удара вез детей в учебное заведение в запорожском поселке Пришиб. "Двадцать три человека ехали в автобусе, вместе со мной и водителем. Детей - 21", - сообщила она. Женщина дала подробные объяснения следователям СК РФ по объединенной группировке войск (сил) на месте удара.

https://ria.ru/20250429/ataka-2014176022.html

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россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины