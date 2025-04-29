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В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vsu-2014201909.html
В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок
В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок - РИА Новости, 29.04.2025
В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок
В школьном автобусе в Запорожской области в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок, рассказала РИА Новости сопровождавшая детей сотрудница школы Анна. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:55:00+03:00
2025-04-29T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. В школьном автобусе в Запорожской области в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок, рассказала РИА Новости сопровождавшая детей сотрудница школы Анна. Ранее СК РФ сообщил, что в результате удара дрона осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве. Школьный автобус в момент удара вез детей в учебное заведение в запорожском поселке Пришиб. "Двадцать три человека ехали в автобусе, вместе со мной и водителем. Детей - 21", - сообщила она. Женщина дала подробные объяснения следователям СК РФ по объединенной группировке войск (сил) на месте удара.
https://ria.ru/20250429/ataka-2014176022.html
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россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок

В автобусе в Запорожской области в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. В школьном автобусе в Запорожской области в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок, рассказала РИА Новости сопровождавшая детей сотрудница школы Анна.
Ранее СК РФ сообщил, что в результате удара дрона осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве. Школьный автобус в момент удара вез детей в учебное заведение в запорожском поселке Пришиб.
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"Двадцать три человека ехали в автобусе, вместе со мной и водителем. Детей - 21", - сообщила она.
Женщина дала подробные объяснения следователям СК РФ по объединенной группировке войск (сил) на месте удара.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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