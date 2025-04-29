https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html

ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки

ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки - РИА Новости, 29.04.2025

ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки

Украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:36:00+03:00

2025-04-29T20:36:00+03:00

2025-04-29T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

калининский район

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате вооруженной агрессии ВСУ по Калининскому району города пострадала мирная жительница. Позже он сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу центр Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди них пять сотрудников полиции и годовалый ребенок. "В Центрально-Городском районе города в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина (персональные данные устанавливаются)", - сообщил Пушилин, уточнив, что пострадали еще 15 человек, среди которых четырехмесячный ребенок.Глава региона сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения в Горловке получили ряд жилых домостроений и социальных объектов, а также объект гражданской инфраструктуры. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применились реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - сообщил Пушилин.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

https://ria.ru/20250411/pvo-2010703756.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины