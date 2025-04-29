ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки
Пушилин: ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки, пострадали 16 человек
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате вооруженной агрессии ВСУ по Калининскому району города пострадала мирная жительница. Позже он сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу центр Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди них пять сотрудников полиции и годовалый ребенок.
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
13 апреля, 15:06
«
"В Центрально-Городском районе города в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина (персональные данные устанавливаются)", - сообщил Пушилин, уточнив, что пострадали еще 15 человек, среди которых четырехмесячный ребенок.
Глава региона сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, повреждения в Горловке получили ряд жилых домостроений и социальных объектов, а также объект гражданской инфраструктуры. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применились реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - сообщил Пушилин.
ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю
11 апреля, 13:23