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ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html
ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки
ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки - РИА Новости, 29.04.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки
Украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:36:00+03:00
2025-04-29T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате вооруженной агрессии ВСУ по Калининскому району города пострадала мирная жительница. Позже он сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу центр Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди них пять сотрудников полиции и годовалый ребенок. &quot;В Центрально-Городском районе города в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина (персональные данные устанавливаются)&quot;, - сообщил Пушилин, уточнив, что пострадали еще 15 человек, среди которых четырехмесячный ребенок.Глава региона сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения в Горловке получили ряд жилых домостроений и социальных объектов, а также объект гражданской инфраструктуры. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применились реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - сообщил Пушилин.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
https://ria.ru/20250411/pvo-2010703756.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки

Пушилин: ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки, пострадали 16 человек

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате вооруженной агрессии ВСУ по Калининскому району города пострадала мирная жительница. Позже он сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу центр Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди них пять сотрудников полиции и годовалый ребенок.
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«

"В Центрально-Городском районе города в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина (персональные данные устанавливаются)", - сообщил Пушилин, уточнив, что пострадали еще 15 человек, среди которых четырехмесячный ребенок.

Глава региона сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, повреждения в Горловке получили ряд жилых домостроений и социальных объектов, а также объект гражданской инфраструктуры. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применились реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - сообщил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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