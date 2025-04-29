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Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vsu-2014088030.html
Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.04.2025
Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Второй Западный окружной военный суд приговорил к колонии на срок от 15 до 16 лет пятерых украинских боевиков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:33:00+03:00
2025-04-29T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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украина
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к колонии на срок от 15 до 16 лет пятерых украинских боевиков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Владимира Гаврилеса, Владимира Марцинкевича, Андрея Кухаришина, Андрея Кучерука и Виктора Недашковского. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в августе – сентябре 2024 года они вторглись на территорию Суджанского района Курской области, принимали меры к дестабилизации работы органов власти, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Кучерук, будучи механиком-водителем, для укрепления боевых позиций подвозил дополнительные силы и средства, в том числе боеприпасы и оружие. Спустя непродолжительное время их террористическая деятельность была пресечена, до вынесения приговора они содержались под стражей. "Суд приговорил боевиков к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 15 до 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250424/lnr-2013234584.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд приговорил к колонии пятерых боевиков ВСУ за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к колонии на срок от 15 до 16 лет пятерых украинских боевиков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Владимира Гаврилеса, Владимира Марцинкевича, Андрея Кухаришина, Андрея Кучерука и Виктора Недашковского. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, в августе – сентябре 2024 года они вторглись на территорию Суджанского района Курской области, принимали меры к дестабилизации работы органов власти, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Кучерук, будучи механиком-водителем, для укрепления боевых позиций подвозил дополнительные силы и средства, в том числе боеприпасы и оружие.
Спустя непродолжительное время их террористическая деятельность была пресечена, до вынесения приговора они содержались под стражей.
"Суд приговорил боевиков к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 15 до 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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