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Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР
Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.04.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:20:00+03:00
2025-04-29T12:20:00+03:00
2025-04-29T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Caesar, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в зоне "Востока" до 160 военных и САУ Caesar