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Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 29.04.2025 (обновлено: 12:27 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/vsu-2014021182.html
Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР
Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.04.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:20:00+03:00
2025-04-29T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Caesar, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
россия
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, франция, отрадное, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Франция, Отрадное, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в зоне "Востока" до 160 военных и САУ Caesar

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Caesar, сообщило Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаФранцияОтрадноеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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