https://ria.ru/20250429/vsu-2013966442.html

ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации

ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации - РИА Новости, 29.04.2025

ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации

Боевики ВСУ намеренно обстреливали из РСЗО "Град" Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР во время эвакуации, рассказал РИА Новости иеродиакон... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:03:00+03:00

2025-04-29T07:03:00+03:00

2025-04-29T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

игорь конашенков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 29 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ намеренно обстреливали из РСЗО "Град" Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР во время эвакуации, рассказал РИА Новости иеродиакон Диадор. "Украинцы это все узнали - что будет эвакуация. Заранее это знали - и они нас встречали уже. Только приехали две или три машины с военными, автобусы - и тут начали накрывать нас и "Градами", и ракетами", - сказал собеседник агентства. По его словам, у водителя автобуса был приказ вывезти мирных, а под обстрелом со стороны украинских боевиков люди не могли безопасно выйти на улицу. "Ну, слава богу, два-три часа обстрел прошел, и богадельню, и бабушек под 80 человек вывезли", - добавил священнослужитель. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар"* в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250428/ov-2013763540.html

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донецкая народная республика, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)