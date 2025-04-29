https://ria.ru/20250429/vsu-2013966442.html
ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации
ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации - РИА Новости, 29.04.2025
ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации
Боевики ВСУ намеренно обстреливали из РСЗО "Град" Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР во время эвакуации, рассказал РИА Новости иеродиакон... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T07:03:00+03:00
2025-04-29T07:03:00+03:00
2025-04-29T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 29 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ намеренно обстреливали из РСЗО "Град" Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР во время эвакуации, рассказал РИА Новости иеродиакон Диадор. "Украинцы это все узнали - что будет эвакуация. Заранее это знали - и они нас встречали уже. Только приехали две или три машины с военными, автобусы - и тут начали накрывать нас и "Градами", и ракетами", - сказал собеседник агентства. По его словам, у водителя автобуса был приказ вывезти мирных, а под обстрелом со стороны украинских боевиков люди не могли безопасно выйти на улицу. "Ну, слава богу, два-три часа обстрел прошел, и богадельню, и бабушек под 80 человек вывезли", - добавил священнослужитель. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар"* в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250428/ov-2013763540.html
https://ria.ru/20250427/vsu-2013691965.html
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донецкая народная республика, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации
Иеродиакон Диадор: ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из "Градов" во время эвакуации