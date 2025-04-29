https://ria.ru/20250429/vsu-2013964161.html

Боец рассказал, как ВСУ используют мобилизованных под Красноармейском

Боец рассказал, как ВСУ используют мобилизованных под Красноармейском - РИА Новости, 29.04.2025

Боец рассказал, как ВСУ используют мобилизованных под Красноармейском

Командование ВСУ заведомо ставит ложные задачи группам мобилизованных, пытаясь остановить продвижение российских войск на красноармейском направлении,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:09:00+03:00

2025-04-29T06:09:00+03:00

2025-04-29T06:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Командование ВСУ заведомо ставит ложные задачи группам мобилизованных, пытаясь остановить продвижение российских войск на красноармейском направлении, штурмовиками ВС России было пресечено 10 таких попыток ротации противника, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады группировки "Центр" ВС РФ Борис Дамьянович с позывным "Серб", ссылаясь на слова украинских мобилизованных, попавших в плен. "Им (командованию ВСУ - ред.) приходится их (мобилизованных - ред.) обманывать и заводить именно таким образом. От пленных уже узнаем, что они пришли либо ротацию сделать, либо помочь там каких-то раненых оттуда вывезти. А на самом деле их просто закидывают как пушечное мясо, пытаясь как-то остановить наше штурмовые подразделения, - но не получилось", - рассказал командир штурмовой роты. По его словам, личный состав ВСУ в таких ротациях состоит не из старых бойцов, находящиеся на передовой в течение года или двух, а людей, которые в армии не более месяца, - судя по их подготовке и действиям в боевых условиях. Как заметил штурмовик, все мобилизованные, как правило из различных регионов Украины, с различных подразделений. Во время высадки в боевую зону у мобилизованных ВСУ отсутствует время для оценки ситуации, одновременно с этим отсутствует связь и с другими подразделениями ВСУ. "На самом деле, они, оказывается, выходят к нам на прямой контакт. Ну, естественно, в течение часа мы разобрались с группой, там у них 9 человек было. Через два часа новая машина привозит, точнее, две привозят, и уже паника начинается, они (мобилизованные ВСУ - ред.) не могут понять, куда разгрузить, что, как разгрузить. Одних выкинули чуть подальше, одних поближе. Мы с этой группой разобрались... Следующие - разобрались. На третий день - та же самая ситуация. Ну мы как продвигаемся, а они (ВСУ - ред.) просто точку разгрузки двигают", - добавил "Серб". Военнослужащий отметил, что во время таких действий противника сбросом с БПЛА было уничтожено 4 единицы техники, минометом - 3 единицы, а также весь личный состав противника, за исключением нескольких человек, сдавшихся в плен. "За последнюю задачу было где-то 10 попыток. Весь личный состав, который пришел, - никто оттуда не вышел, все остались там. Несколько человек было пленников, которые уже не хотели воевать. Когда уже видели, что варианта у них нет, решили сдаться", - заключил военнослужащий. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013962167.html

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961900.html

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013962531.html

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красноармейск

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украина, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф