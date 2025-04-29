Перебежчик рассказал, как ВСУ учились пользоваться иностранной техникой
ВСУ учились пользоваться западной техникой по переведенной инструкции
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ учились пользоваться иностранной техникой самостоятельно по переведенной инструкции, сообщил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, с позывным "Лютик".
Ранее он рассказал, что в мае 2022 года, когда он шел на работу, сотрудники ТЦК остановили его, заставили сесть в машину увезли: так он оказался на передовой.
"Обучение проходил в двух учебках на территории Украины, каждое из них - по месяцу. Инструкторы все были с Украины, заграничных не было", - сказал РИА Новости "Лютик".
По его словам, военным ВСУ выдавалось обеспечение плохого качества, поэтому многое военные покупали сами. "По вооружению - как бы натовское оружие, техника (были - ред.). Кого-то обучали (пользоваться иностранным оружием - ред.) - тех, кто ездил на обучение. Либо переводили инструкции - и уже на полигонах сами (учились - ред.)", - добавил экс-военный ВСУ.
После сдачи в плен ВС РФ он узнал про батальон Максима Кривоноса, в котором можно продолжить воевать, но на стороне России, и принял решение вступить в него.
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону РФ. Он был создан в ходе проведения специальной военной операции и выполняет боевые задачи на разных участках фронта.