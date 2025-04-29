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Перебежчик рассказал, как ВСУ учились пользоваться иностранной техникой - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vsu-2013956881.html
Перебежчик рассказал, как ВСУ учились пользоваться иностранной техникой
Перебежчик рассказал, как ВСУ учились пользоваться иностранной техникой - РИА Новости, 29.04.2025
Перебежчик рассказал, как ВСУ учились пользоваться иностранной техникой
Боевики ВСУ учились пользоваться иностранной техникой самостоятельно по переведенной инструкции, сообщил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:15:00+03:00
2025-04-29T02:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ учились пользоваться иностранной техникой самостоятельно по переведенной инструкции, сообщил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, с позывным "Лютик". Ранее он рассказал, что в мае 2022 года, когда он шел на работу, сотрудники ТЦК остановили его, заставили сесть в машину увезли: так он оказался на передовой. "Обучение проходил в двух учебках на территории Украины, каждое из них - по месяцу. Инструкторы все были с Украины, заграничных не было", - сказал РИА Новости "Лютик". По его словам, военным ВСУ выдавалось обеспечение плохого качества, поэтому многое военные покупали сами. "По вооружению - как бы натовское оружие, техника (были - ред.). Кого-то обучали (пользоваться иностранным оружием - ред.) - тех, кто ездил на обучение. Либо переводили инструкции - и уже на полигонах сами (учились - ред.)", - добавил экс-военный ВСУ. После сдачи в плен ВС РФ он узнал про батальон Максима Кривоноса, в котором можно продолжить воевать, но на стороне России, и принял решение вступить в него. Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону РФ. Он был создан в ходе проведения специальной военной операции и выполняет боевые задачи на разных участках фронта.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013940964.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Перебежчик рассказал, как ВСУ учились пользоваться иностранной техникой

ВСУ учились пользоваться западной техникой по переведенной инструкции

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ учились пользоваться иностранной техникой самостоятельно по переведенной инструкции, сообщил РИА Новости бывший украинский военный, перешедший на сторону России, с позывным "Лютик".
Ранее он рассказал, что в мае 2022 года, когда он шел на работу, сотрудники ТЦК остановили его, заставили сесть в машину увезли: так он оказался на передовой.
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"Обучение проходил в двух учебках на территории Украины, каждое из них - по месяцу. Инструкторы все были с Украины, заграничных не было", - сказал РИА Новости "Лютик".
По его словам, военным ВСУ выдавалось обеспечение плохого качества, поэтому многое военные покупали сами. "По вооружению - как бы натовское оружие, техника (были - ред.). Кого-то обучали (пользоваться иностранным оружием - ред.) - тех, кто ездил на обучение. Либо переводили инструкции - и уже на полигонах сами (учились - ред.)", - добавил экс-военный ВСУ.
После сдачи в плен ВС РФ он узнал про батальон Максима Кривоноса, в котором можно продолжить воевать, но на стороне России, и принял решение вступить в него.
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону РФ. Он был создан в ходе проведения специальной военной операции и выполняет боевые задачи на разных участках фронта.
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