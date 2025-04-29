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Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече - РИА Новости, 30.04.2025
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23:43 29.04.2025 (обновлено: 00:01 30.04.2025)
https://ria.ru/20250429/vstrecha-2014221656.html
Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече
Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече - РИА Новости, 30.04.2025
Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-29T23:43:00+03:00
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канада
сша
в мире
оттава
марк карни
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в ближайшее время, заявила администрации Канады."Президент Трамп поздравил премьер-министра Карни с недавним избранием. Лидеры согласились с важностью совместной работы Канады и США — как независимых, суверенных государств — ради их взаимного улучшения. С этой целью лидеры договорились встретиться лично в ближайшем будущем", - говорится в заявлении офиса канадского премьера.Трамп ранее угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Карни в ответ заявил, что Оттава никогда не станет частью Соединенных Штатов и высказал предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013398033.html
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канада, сша, в мире, оттава, марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Канада, США, В мире, Оттава, Марк Карни, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече

Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече в ближайшее время

© Иллюстрация РИА НовостиФлаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Флаги Канады и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в ближайшее время, заявила администрации Канады.
«
"Президент Трамп поздравил премьер-министра Карни с недавним избранием. Лидеры согласились с важностью совместной работы Канады и США — как независимых, суверенных государств — ради их взаимного улучшения. С этой целью лидеры договорились встретиться лично в ближайшем будущем", - говорится в заявлении офиса канадского премьера.
Трамп ранее угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Карни в ответ заявил, что Оттава никогда не станет частью Соединенных Штатов и высказал предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании.
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КанадаСШАВ миреОттаваМарк КарниДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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