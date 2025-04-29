https://ria.ru/20250429/vstrecha-2014221656.html

Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече

Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече - РИА Новости, 30.04.2025

Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-29T23:43:00+03:00

2025-04-29T23:43:00+03:00

2025-04-30T00:01:00+03:00

канада

сша

в мире

оттава

марк карни

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в ближайшее время, заявила администрации Канады."Президент Трамп поздравил премьер-министра Карни с недавним избранием. Лидеры согласились с важностью совместной работы Канады и США — как независимых, суверенных государств — ради их взаимного улучшения. С этой целью лидеры договорились встретиться лично в ближайшем будущем", - говорится в заявлении офиса канадского премьера.Трамп ранее угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Карни в ответ заявил, что Оттава никогда не станет частью Соединенных Штатов и высказал предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013398033.html

канада

сша

оттава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, сша, в мире, оттава, марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт