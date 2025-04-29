Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vrach-2013958960.html
Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса
Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса - РИА Новости, 29.04.2025
Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса
Высокая температура, чрезмерная сухость воздуха или большая влажность, запыленность, горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища, злоупотребление... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:13:00+03:00
2025-04-29T03:13:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/12/1501621203_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6f0ac3510c41a14daf8ab24ee802af67.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Высокая температура, чрезмерная сухость воздуха или большая влажность, запыленность, горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища, злоупотребление алкоголем и курение являются неблагоприятными факторами, которые могут негативно сказаться на голосе, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко. "Голос - это очень хрупкая субстанция, и голосовые складки, которые являются источником звука, очень легко могут пострадать от различных неблагоприятных факторов. Это и высокая температура, и чрезмерная сухость воздуха за счет его кондиционирования или, наоборот, большая влажность при плохой вентиляции в помещении, запыленность и многое другое", - рассказала Романенко. По ее словам, также чрезмерно горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища могут провоцировать развитие отека или воспаление голосовых складок и приводить к изменениям голоса. Злоупотребление алкоголем, помимо раздражающего действия на слизистую оболочку гортани, провоцирует повышение выработки соляной кислоты и пищеварительных ферментов в желудке, что может спровоцировать развитие рефлюкс-эзофагита и хронического ларингита, добавила врач. "Курение для голосового аппарата, как это банально и ни звучит, - самый настоящий яд. Первое, куда попадает сигаретный дым, температура которого может достигать 100 градусов, это, конечно, голосовые складки, он вызывает их термический ожог. Также содержащиеся в табачном дыме никотин, тяжелые металлы и ряд других канцерогенов приводят к хроническому воспалению слизистой оболочки голосовых складок и гортани, что, помимо нарушения голоса, чревато развитием онкологических заболеваний", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250429/vrach-2013957429.html
https://ria.ru/20250426/vrach-2013537163.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/12/1501621203_84:0:1416:999_1920x0_80_0_0_3870d2d9f4242a3063445d47f72a5157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса

Врач Романенко: высокая температура и запыленность неблагоприятны для голоса

© РИА Новости / Константин ЧалабовХирург-отоларинголог во время операции. Архивное фото
Хирург-отоларинголог во время операции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Хирург-отоларинголог во время операции. Архивное фото . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Высокая температура, чрезмерная сухость воздуха или большая влажность, запыленность, горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища, злоупотребление алкоголем и курение являются неблагоприятными факторами, которые могут негативно сказаться на голосе, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.
"Голос - это очень хрупкая субстанция, и голосовые складки, которые являются источником звука, очень легко могут пострадать от различных неблагоприятных факторов. Это и высокая температура, и чрезмерная сухость воздуха за счет его кондиционирования или, наоборот, большая влажность при плохой вентиляции в помещении, запыленность и многое другое", - рассказала Романенко.
Масло черного тмина - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии
02:29
По ее словам, также чрезмерно горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища могут провоцировать развитие отека или воспаление голосовых складок и приводить к изменениям голоса. Злоупотребление алкоголем, помимо раздражающего действия на слизистую оболочку гортани, провоцирует повышение выработки соляной кислоты и пищеварительных ферментов в желудке, что может спровоцировать развитие рефлюкс-эзофагита и хронического ларингита, добавила врач.
"Курение для голосового аппарата, как это банально и ни звучит, - самый настоящий яд. Первое, куда попадает сигаретный дым, температура которого может достигать 100 градусов, это, конечно, голосовые складки, он вызывает их термический ожог. Также содержащиеся в табачном дыме никотин, тяжелые металлы и ряд других канцерогенов приводят к хроническому воспалению слизистой оболочки голосовых складок и гортани, что, помимо нарушения голоса, чревато развитием онкологических заболеваний", - добавила собеседница агентства.
Вода - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде
26 апреля, 03:13
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала