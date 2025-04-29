https://ria.ru/20250429/vrach-2013958960.html

Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса

Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса - РИА Новости, 29.04.2025

Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса

Высокая температура, чрезмерная сухость воздуха или большая влажность, запыленность, горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища, злоупотребление... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:13:00+03:00

2025-04-29T03:13:00+03:00

2025-04-29T03:13:00+03:00

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Высокая температура, чрезмерная сухость воздуха или большая влажность, запыленность, горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища, злоупотребление алкоголем и курение являются неблагоприятными факторами, которые могут негативно сказаться на голосе, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко. "Голос - это очень хрупкая субстанция, и голосовые складки, которые являются источником звука, очень легко могут пострадать от различных неблагоприятных факторов. Это и высокая температура, и чрезмерная сухость воздуха за счет его кондиционирования или, наоборот, большая влажность при плохой вентиляции в помещении, запыленность и многое другое", - рассказала Романенко. По ее словам, также чрезмерно горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища могут провоцировать развитие отека или воспаление голосовых складок и приводить к изменениям голоса. Злоупотребление алкоголем, помимо раздражающего действия на слизистую оболочку гортани, провоцирует повышение выработки соляной кислоты и пищеварительных ферментов в желудке, что может спровоцировать развитие рефлюкс-эзофагита и хронического ларингита, добавила врач. "Курение для голосового аппарата, как это банально и ни звучит, - самый настоящий яд. Первое, куда попадает сигаретный дым, температура которого может достигать 100 градусов, это, конечно, голосовые складки, он вызывает их термический ожог. Также содержащиеся в табачном дыме никотин, тяжелые металлы и ряд других канцерогенов приводят к хроническому воспалению слизистой оболочки голосовых складок и гортани, что, помимо нарушения голоса, чревато развитием онкологических заболеваний", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250429/vrach-2013957429.html

https://ria.ru/20250426/vrach-2013537163.html

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общество