https://ria.ru/20250429/vrach-2013957429.html

Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии

Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии - РИА Новости, 29.04.2025

Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии

Людям, страдающим аллергическим ринитом, рекомендуется включить в рацион масло черного тмина, его употребление способствует снижению симптомов заболевания,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:29:00+03:00

2025-04-29T02:29:00+03:00

2025-04-29T02:29:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

зарема тен

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584317497_0:91:1920:1171_1920x0_80_0_0_7ca2e84eb6fc2b0fe0285f4927499731.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Людям, страдающим аллергическим ринитом, рекомендуется включить в рацион масло черного тмина, его употребление способствует снижению симптомов заболевания, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Масло стимулирует активность макрофагов и увеличивает выработку интерферона, что подтверждено в исследованиях на людях с аллергиями и аутоиммунными состояниями. Например, прием одного грамма масла в день снижал симптомы аллергического ринита у 70% пациентов, согласно исследованию от 2021 года", - рассказала Тен. По словам врача, масло черного тмина также способно защищать слизистую желудка от язв и улучшать моторику кишечника. При местном применении масло ускоряет заживление ран, уменьшает проявление экземы и акне. В сезон простуд масло можно применять для профилактики ОРВИ. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит, его можно употреблять курсами по рекомендации врача, а также как дополнение к диете при диабете и гиперлипидемии. Несмотря на пользу, при превышении дозировки масла возможны расстройства ЖКТ, такие как тошнота и метеоризм. "Противопоказанием к употреблению является беременность, так как масло стимулирует гладкую мускулатуру, повышая риск выкидыша. Также стоит отказаться от него при острых заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит, язва в стадии обострения. Трансплантация органов тоже является противопоказанием, так как масло повышает риск их отторжения из-за иммуностимуляции", - добавила Тен.

https://ria.ru/20250422/vrach-2012636693.html

https://ria.ru/20250420/vrach-2012341199.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), зарема тен, пасха