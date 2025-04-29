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Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии - РИА Новости, 29.04.2025
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02:29 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vrach-2013957429.html
Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии
Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии - РИА Новости, 29.04.2025
Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии
Людям, страдающим аллергическим ринитом, рекомендуется включить в рацион масло черного тмина, его употребление способствует снижению симптомов заболевания,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:29:00+03:00
2025-04-29T02:29:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Людям, страдающим аллергическим ринитом, рекомендуется включить в рацион масло черного тмина, его употребление способствует снижению симптомов заболевания, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Масло стимулирует активность макрофагов и увеличивает выработку интерферона, что подтверждено в исследованиях на людях с аллергиями и аутоиммунными состояниями. Например, прием одного грамма масла в день снижал симптомы аллергического ринита у 70% пациентов, согласно исследованию от 2021 года", - рассказала Тен. По словам врача, масло черного тмина также способно защищать слизистую желудка от язв и улучшать моторику кишечника. При местном применении масло ускоряет заживление ран, уменьшает проявление экземы и акне. В сезон простуд масло можно применять для профилактики ОРВИ. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит, его можно употреблять курсами по рекомендации врача, а также как дополнение к диете при диабете и гиперлипидемии. Несмотря на пользу, при превышении дозировки масла возможны расстройства ЖКТ, такие как тошнота и метеоризм. "Противопоказанием к употреблению является беременность, так как масло стимулирует гладкую мускулатуру, повышая риск выкидыша. Также стоит отказаться от него при острых заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит, язва в стадии обострения. Трансплантация органов тоже является противопоказанием, так как масло повышает риск их отторжения из-за иммуностимуляции", - добавила Тен.
https://ria.ru/20250422/vrach-2012636693.html
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общество, московская область (подмосковье), зарема тен, пасха
Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен, Пасха
Врач назвала продукт, который может снижать симптомы аллергии

Врач Тен: масло черного тмина снижает симптомы аллергии

© Pixabay / Pixabay/gokalpiscanМасло черного тмина
Масло черного тмина - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Pixabay / Pixabay/gokalpiscan
Масло черного тмина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Людям, страдающим аллергическим ринитом, рекомендуется включить в рацион масло черного тмина, его употребление способствует снижению симптомов заболевания, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Масло стимулирует активность макрофагов и увеличивает выработку интерферона, что подтверждено в исследованиях на людях с аллергиями и аутоиммунными состояниями. Например, прием одного грамма масла в день снижал симптомы аллергического ринита у 70% пациентов, согласно исследованию от 2021 года", - рассказала Тен.
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По словам врача, масло черного тмина также способно защищать слизистую желудка от язв и улучшать моторику кишечника. При местном применении масло ускоряет заживление ран, уменьшает проявление экземы и акне.
В сезон простуд масло можно применять для профилактики ОРВИ. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит, его можно употреблять курсами по рекомендации врача, а также как дополнение к диете при диабете и гиперлипидемии.
Несмотря на пользу, при превышении дозировки масла возможны расстройства ЖКТ, такие как тошнота и метеоризм.
"Противопоказанием к употреблению является беременность, так как масло стимулирует гладкую мускулатуру, повышая риск выкидыша. Также стоит отказаться от него при острых заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит, язва в стадии обострения. Трансплантация органов тоже является противопоказанием, так как масло повышает риск их отторжения из-за иммуностимуляции", - добавила Тен.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Зарема ТенПасха
 
 
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