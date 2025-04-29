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Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны - РИА Новости, 29.04.2025
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20:43 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/voennye-2014200092.html
Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны
Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны - РИА Новости, 29.04.2025
Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны
Военнослужащие из Корейской народно-демократической республики (КНДР) в ходе обучения на полигоне в Курской области должны были привыкнуть к тактике применения... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:43:00+03:00
2025-04-29T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
курская область
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие из Корейской народно-демократической республики (КНДР) в ходе обучения на полигоне в Курской области должны были привыкнуть к тактике применения штурмовых групп двойками и тройками, а также к постоянному использованию противником различных дронов, рассказала журналист Марина Ким в репортаже о подготовке северокорейских военных, снятом на российском полигоне специально для телеканала Соловьев Live. "Во время штурма это небольшие группы по два, три, человека... В целом, наверное, основное, к чему привыкали северо-корейские бойцы - к тому, что условия современной войны - это дроны, это коптеры, и это передвижение малыми тактическими группами", - сказала в сюжете Ким.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html
курская область
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технологии, курская область, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Курская область, КНДР (Северная Корея)
Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны

Журналистка Ким: бойцы из КНДР должны были привыкнуть к тактике штурмовых групп

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие из Корейской народно-демократической республики (КНДР) в ходе обучения на полигоне в Курской области должны были привыкнуть к тактике применения штурмовых групп двойками и тройками, а также к постоянному использованию противником различных дронов, рассказала журналист Марина Ким в репортаже о подготовке северокорейских военных, снятом на российском полигоне специально для телеканала Соловьев Live.
«
"Во время штурма это небольшие группы по два, три, человека... В целом, наверное, основное, к чему привыкали северо-корейские бойцы - к тому, что условия современной войны - это дроны, это коптеры, и это передвижение малыми тактическими группами", - сказала в сюжете Ким.
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