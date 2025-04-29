https://ria.ru/20250429/voennye-2014200092.html

Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны

Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны - РИА Новости, 29.04.2025

Военные из КНДР в Курской области привыкали к условиям современной войны

Военнослужащие из Корейской народно-демократической республики (КНДР) в ходе обучения на полигоне в Курской области должны были привыкнуть к тактике применения... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:43:00+03:00

2025-04-29T20:43:00+03:00

2025-04-29T20:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

курская область

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие из Корейской народно-демократической республики (КНДР) в ходе обучения на полигоне в Курской области должны были привыкнуть к тактике применения штурмовых групп двойками и тройками, а также к постоянному использованию противником различных дронов, рассказала журналист Марина Ким в репортаже о подготовке северокорейских военных, снятом на российском полигоне специально для телеканала Соловьев Live. "Во время штурма это небольшие группы по два, три, человека... В целом, наверное, основное, к чему привыкали северо-корейские бойцы - к тому, что условия современной войны - это дроны, это коптеры, и это передвижение малыми тактическими группами", - сказала в сюжете Ким.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html

курская область

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, курская область, кндр (северная корея)