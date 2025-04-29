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Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/voennye-2014148778.html
Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы
Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы - РИА Новости, 29.04.2025
Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы
Российские военные из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в селе Горналь Курской области бесшумные польские минометы, а также... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:43:00+03:00
2025-04-29T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Российские военные из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в селе Горналь Курской области бесшумные польские минометы, а также гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) натовского производства, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "Захвачены боеспособные польские бесшумные 60-миллиметровые минометы, а так же целая линейка гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, опять же производства стран членов блока НАТО", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". Видео с демонстрацией трофеев передано в распоряжение РИА Новости. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593214.html
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы

ВС России захватили в Горнале бесшумные польские минометы и гранатометы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Российские военные из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в селе Горналь Курской области бесшумные польские минометы, а также гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) натовского производства, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
«
"Захвачены боеспособные польские бесшумные 60-миллиметровые минометы, а так же целая линейка гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, опять же производства стран членов блока НАТО", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь".
Видео с демонстрацией трофеев передано в распоряжение РИА Новости.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за время боевых действий
26 апреля, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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