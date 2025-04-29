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Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы
Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы - РИА Новости, 29.04.2025
Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы
Российские военные из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в селе Горналь Курской области бесшумные польские минометы, а также... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:43:00+03:00
2025-04-29T17:43:00+03:00
2025-04-29T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Российские военные из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в селе Горналь Курской области бесшумные польские минометы, а также гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) натовского производства, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "Захвачены боеспособные польские бесшумные 60-миллиметровые минометы, а так же целая линейка гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, опять же производства стран членов блока НАТО", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". Видео с демонстрацией трофеев передано в распоряжение РИА Новости. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские военные захватили в Горнале бесшумные польские минометы
ВС России захватили в Горнале бесшумные польские минометы и гранатометы