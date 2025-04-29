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Счетная палата рассказала о плохом качестве воды на Дальнем Востоке - РИА Новости, 29.04.2025
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07:04 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/voda-2013966585.html
Счетная палата рассказала о плохом качестве воды на Дальнем Востоке
Счетная палата рассказала о плохом качестве воды на Дальнем Востоке - РИА Новости, 29.04.2025
Счетная палата рассказала о плохом качестве воды на Дальнем Востоке
Счетная палата России выявила плохое качество воды на водных объектов в регионах Дальнего Востока, об этом говорится в отчете ведомства. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T07:04:00+03:00
2025-04-29T07:04:00+03:00
общество
россия
дальний восток
счетная палата рф
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Счетная палата России выявила плохое качество воды на водных объектов в регионах Дальнего Востока, об этом говорится в отчете ведомства.Как пояснил надзорный орган, такая ситуация, среди прочего, сложилась из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод, что идет вразрез с госполитикой в сфере экологии, направленной на защиту и восстановление окружающей среды для создания благоприятных условий для жизни людей.Сложившая обстановка, полагает Счетная палата, указывает на недостаточность принимаемых властями мер. "В ходе проверки установлено, что существующее состояние и условия эксплуатации ГТС (гидротехнических сооружений — Прим. ред.) не гарантируют предотвращение или снижение негативного воздействия вод", — говорится в отчете.
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общество, россия, дальний восток, счетная палата рф
Общество, Россия, Дальний Восток, Счетная палата РФ
Счетная палата рассказала о плохом качестве воды на Дальнем Востоке

СП выявила плохое качество воды в ДФО из-за сброса загрязненных сточных вод

© РИА Новости / Евгений Подольский | Перейти в медиабанкВид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Подольский
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Счетная палата России выявила плохое качество воды на водных объектов в регионах Дальнего Востока, об этом говорится в отчете ведомства.
Как пояснил надзорный орган, такая ситуация, среди прочего, сложилась из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод, что идет вразрез с госполитикой в сфере экологии, направленной на защиту и восстановление окружающей среды для создания благоприятных условий для жизни людей.
Сложившая обстановка, полагает Счетная палата, указывает на недостаточность принимаемых властями мер.
«
"В ходе проверки установлено, что существующее состояние и условия эксплуатации ГТС (гидротехнических сооружений — Прим. ред.) не гарантируют предотвращение или снижение негативного воздействия вод", — говорится в отчете.
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ОбществоРоссияДальний ВостокСчетная палата РФ
 
 
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