https://ria.ru/20250429/vlast-2014035048.html

Медведев прокомментировал приход к власти в США консервативных сил

Медведев прокомментировал приход к власти в США консервативных сил - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев прокомментировал приход к власти в США консервативных сил

Консервативные силы, которые пришли к власти в США, хотят успокоения ситуации и примирения с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:49:00+03:00

2025-04-29T12:49:00+03:00

2025-04-29T12:49:00+03:00

россия

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Консервативные силы, которые пришли к власти в США, хотят успокоения ситуации и примирения с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "В Соединённых Штатах пришли к власти другие силы, консервативные, более традиционалистские силы, которые хотят успокоения ситуации, в известном смысле замирения с Россией, но, тем не менее, все равно это тоже сопровождают воинственной риторикой", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/geopolitika-2014023007.html

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россия, сша, дмитрий медведев