https://ria.ru/20250429/vinodely-2014217292.html

Американским виноделам надо применять винную дипломатию, считает эксперт

Американским виноделам надо применять винную дипломатию, считает эксперт - РИА Новости, 29.04.2025

Американским виноделам надо применять винную дипломатию, считает эксперт

Американские виноделы должны применять "винную дипломатию" для того, чтобы улучшить свои позиции на мировых рынках, заявил РИА Новости во вторник президент... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:55:00+03:00

2025-04-29T22:55:00+03:00

2025-04-29T22:55:00+03:00

сша

великобритания

китай

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американские виноделы должны применять "винную дипломатию" для того, чтобы улучшить свои позиции на мировых рынках, заявил РИА Новости во вторник президент компании California Wine Services, специализирующейся на винном туризме, Билл Борум. "Я предлагаю стратегию так называемой "винной дипломатии", которая позволяет применять взаимовыгодные подходы для всех участников рынка", - сказал Борум. По его словам, такой подход может помочь в преодолении враждебности и разногласий. Эксперт подчеркнул, что он предлагал идею "винной дипломатии", в частности, многим китайским компаниями, с представителями которых встречался как на официальном уровне, так и в частном порядке. Как сообщила 18 апреля компания NBC News со ссылкой на информированные источники, решение правительства США ввести торговые пошлины и последовавший за этим отказ Канады от импорта американского вина может поставить американских виноделов на грань катастрофы. Борум подчеркнул, что винодельческая промышленность США и прежде сталкивалась с серьезными проблемами в плане доступа на иностранные рынки. По его словам, прежде всего это касалось Великобритании и Евросоюза. "Мои клиенты из Великобритании, которые наслаждаются поездками по американским винодельням, из-за ограничений практически не могут привезти с собой домой их продукцию. Французский рынок практически закрыт для американских вин, а в Китае и прежде для нас было введено жесткое регулирование", - сказал Борум. Он также отметил, что на внутреннем рынке американские вина сталкиваются с конкуренцией со стороны дешевой продукции из других стран, прежде всего, из Австралии и Новой Зеландии. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250417/poshliny-2011857457.html

https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html

https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html

сша

великобритания

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, великобритания, китай, дональд трамп