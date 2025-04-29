https://ria.ru/20250429/vdnh-2014084961.html
На ВДНХ открылся сезон катания на лодках
На ВДНХ открылся сезон катания на лодках - РИА Новости, 29.04.2025
На ВДНХ открылся сезон катания на лодках
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ в Москве, 29 апреля заработала лодочная станция "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:24:00+03:00
2025-04-29T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ в Москве, 29 апреля заработала лодочная станция "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду, сообщили журналистам в пресс-службе главной выставки страны. "На главной выставке страны стартовал сезон катания на лодках. Двадцать девятого апреля заработала лодочная станция "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду. Первого мая еще один пункт проката откроется на Дворцовом пруду. Также гостям доступны водные велосипеды. При благоприятной погоде сезон катания продлится до конца сентября", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что флот лодочной станции "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду состоит из 30 гребных весельных лодок и 4 водных велосипедов. Совершить прогулку по водной глади и полюбоваться одним из самых величественных фонтанов ВДНХ - "Золотым колосом" - можно с понедельника по четверг с 11.00 до 22.00, в пятницу, выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00. Ребенок до 3 лет сможет покататься в сопровождении двух взрослых, а дети с 3 до 16 лет - с одним сопровождающим. "На Дворцовом пруду флот состоит из 16 лодок и 15 катамаранов. Время работы: с понедельника по четверг с 11.00 до 21.00, в пятницу, выходные и праздничные дни с 11.00 до 22.00", - добавили в пресс-службе.
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общество, москва, вднх
На ВДНХ открылся сезон катания на лодках
На ВДНХ открылась лодочная станция "Алые паруса"
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ в Москве, 29 апреля заработала лодочная станция "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду, сообщили журналистам в пресс-службе главной выставки страны.
"На главной выставке страны стартовал сезон катания на лодках. Двадцать девятого апреля заработала лодочная станция "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду. Первого мая еще один пункт проката откроется на Дворцовом пруду. Также гостям доступны водные велосипеды. При благоприятной погоде сезон катания продлится до конца сентября", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что флот лодочной станции "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду состоит из 30 гребных весельных лодок и 4 водных велосипедов. Совершить прогулку по водной глади и полюбоваться одним из самых величественных фонтанов ВДНХ - "Золотым колосом" - можно с понедельника по четверг с 11.00 до 22.00, в пятницу, выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00. Ребенок до 3 лет сможет покататься в сопровождении двух взрослых, а дети с 3 до 16 лет - с одним сопровождающим.
"На Дворцовом пруду флот состоит из 16 лодок и 15 катамаранов. Время работы: с понедельника по четверг с 11.00 до 21.00, в пятницу, выходные и праздничные дни с 11.00 до 22.00", - добавили в пресс-службе.