https://ria.ru/20250429/uppsale-2014200003.html

При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека

При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека - РИА Новости, 29.04.2025

При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в шведском городе Уппсала, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:42:00+03:00

2025-04-29T20:42:00+03:00

2025-04-29T20:49:00+03:00

в мире

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1920x0_80_0_0_0be636d20d3f95b26e014a8adba6b465.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в шведском городе Уппсала, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в центре города. По предварительным данным, стрельба произошла в районе площади Ваксала.Город Уппсала известен университетом, который является старейшим в Скандинавии.

https://ria.ru/20250424/strelba-2013235961.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция