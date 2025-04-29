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При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека - РИА Новости, 29.04.2025
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в шведском городе Уппсала, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:42:00+03:00
2025-04-29T20:42:00+03:00
2025-04-29T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в шведском городе Уппсала, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в центре города. По предварительным данным, стрельба произошла в районе площади Ваксала.Город Уппсала известен университетом, который является старейшим в Скандинавии.
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в мире, швеция
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека
При стрельбе в центре города Уппсале в Швеции погибли не менее трех человек