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При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека - РИА Новости, 29.04.2025
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20:42 29.04.2025 (обновлено: 20:49 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/uppsale-2014200003.html
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека - РИА Новости, 29.04.2025
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в шведском городе Уппсала, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:42:00+03:00
2025-04-29T20:49:00+03:00
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швеция
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в шведском городе Уппсала, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в центре города. По предварительным данным, стрельба произошла в районе площади Ваксала.Город Уппсала известен университетом, который является старейшим в Скандинавии.
https://ria.ru/20250424/strelba-2013235961.html
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в мире, швеция
В мире, Швеция
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека

При стрельбе в центре города Уппсале в Швеции погибли не менее трех человек

CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в шведском городе Уппсала, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в центре города. По предварительным данным, стрельба произошла в районе площади Ваксала.
Город Уппсала известен университетом, который является старейшим в Скандинавии.
Торонто - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Торонто произошла стрельба в аэропорту
24 апреля, 16:33
 
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