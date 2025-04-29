https://ria.ru/20250429/uoltts-2014107815.html

Уолтц рассказал о переговорах США и Ирана

Уолтц рассказал о переговорах США и Ирана - РИА Новости, 29.04.2025

Уолтц рассказал о переговорах США и Ирана

США ведут продуктивные переговоры с Ираном по ядерной программе, однако не исключают "все варианты" развития событий для того, чтобы не допустить получения... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:17:00+03:00

2025-04-29T16:17:00+03:00

2025-04-29T17:35:00+03:00

в мире

сша

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тегеран (город)

майк уолтц

али хаменеи

аббас аракчи

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США ведут продуктивные переговоры с Ираном по ядерной программе, однако не исключают "все варианты" развития событий для того, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц."Президент (США Дональд - ред.) Трамп привержен обеспечению того, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия. Продуктивная дипломатия на ранних стадиях ради этой цели ведется прямо сейчас, но президент ясно дал понять, что все варианты для того, чтобы не дать Ирану когда-либо получить такую бомбу, остаются на столе", - написал Уолтц в статье, опубликованной в журнале National Interest.Он также отметил, что США продолжат придерживаться политики по оказанию давления на Иран и нацелены на сокращение доходов Ирана от экспорта нефти, в том числе в Китай.Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Журналист портала Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html

https://ria.ru/20250428/iran-2013929016.html

сша

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, иран, тегеран (город), майк уолтц, али хаменеи, аббас аракчи