https://ria.ru/20250429/uoltts-2014105671.html
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - РИА Новости, 29.04.2025
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока американский президент Дональд Трамп "не потерял РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:10:00+03:00
2025-04-29T16:10:00+03:00
2025-04-29T16:11:00+03:00
россия
украина
сша
майк уолтц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_08af4d474a3bd92429e3d8b5fecf574e.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока американский президент Дональд Трамп "не потерял терпение".В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира."Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - написал Уолтц.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014100342.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_87a783453ec007b60d9ab17d90915b2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, майк уолтц, в мире
Россия, Украина, США, Майк Уолтц, В мире
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Уолтц призвал РФ и Украину достичь соглашения, пока Трамп не потерял терпение