https://ria.ru/20250429/uoltts-2014105671.html

Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения

Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - РИА Новости, 29.04.2025

Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока американский президент Дональд Трамп "не потерял РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:10:00+03:00

2025-04-29T16:10:00+03:00

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россия

украина

сша

майк уолтц

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока американский президент Дональд Трамп "не потерял терпение".В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира."Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - написал Уолтц.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014100342.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, сша, майк уолтц, в мире