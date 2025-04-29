Рейтинг@Mail.ru
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 29.04.2025 (обновлено: 16:11 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/uoltts-2014105671.html
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - РИА Новости, 29.04.2025
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока американский президент Дональд Трамп "не потерял РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:10:00+03:00
2025-04-29T16:11:00+03:00
россия
украина
сша
майк уолтц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_08af4d474a3bd92429e3d8b5fecf574e.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока американский президент Дональд Трамп "не потерял терпение".В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира."Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - написал Уолтц.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014100342.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_87a783453ec007b60d9ab17d90915b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, майк уолтц, в мире
Россия, Украина, США, Майк Уолтц, В мире
Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения

Уолтц призвал РФ и Украину достичь соглашения, пока Трамп не потерял терпение

© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока американский президент Дональд Трамп "не потерял терпение".
В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира.
"Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - написал Уолтц.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена
Вчера, 15:58
 
РоссияУкраинаСШАМайк УолтцВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала