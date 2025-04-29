https://ria.ru/20250429/uoltts-2014039076.html

Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире

Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире - РИА Новости, 29.04.2025

Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире

Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами, заявил советник Белого дома... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:59:00+03:00

2025-04-29T12:59:00+03:00

2025-04-29T13:25:00+03:00

украина

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майк уолтц

дональд трамп

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц."Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире", - отметил он в интервью радиостанции Fox News.Уолтц напомнил, что Киеву были направлены "миллиарды" средств, и выразил сомнение по поводу того, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор."Их (средства - ред.) нужно тщательно контролировать", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в свою очередь посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000980160.html

https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html

украина

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сша

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украина, в мире, киев, сша, джо байден, майк уолтц, дональд трамп