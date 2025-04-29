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Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире - РИА Новости, 29.04.2025
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12:59 29.04.2025 (обновлено: 13:25 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/uoltts-2014039076.html
Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире
Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире - РИА Новости, 29.04.2025
Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире
Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами, заявил советник Белого дома... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:59:00+03:00
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украина
в мире
киев
сша
джо байден
майк уолтц
дональд трамп
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц."Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире", - отметил он в интервью радиостанции Fox News.Уолтц напомнил, что Киеву были направлены "миллиарды" средств, и выразил сомнение по поводу того, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор."Их (средства - ред.) нужно тщательно контролировать", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в свою очередь посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000980160.html
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html
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украина, в мире, киев, сша, джо байден, майк уолтц, дональд трамп
Украина, В мире, Киев, США, Джо Байден, Майк Уолтц, Дональд Трамп
Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире

Уолтц: нужно следить за помощью Украине, одной из самых коррумпированных стран

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире", - отметил он в интервью радиостанции Fox News.
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Уолтц напомнил, что Киеву были направлены "миллиарды" средств, и выразил сомнение по поводу того, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор.
"Их (средства - ред.) нужно тщательно контролировать", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в свою очередь посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность.
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УкраинаВ миреКиевСШАДжо БайденМайк УолтцДональд Трамп
 
 
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