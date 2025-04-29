Рейтинг@Mail.ru
Миронов назвал политику ЕС главным препятствием на пути к миру на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014197979.html
Миронов назвал политику ЕС главным препятствием на пути к миру на Украине
Миронов назвал политику ЕС главным препятствием на пути к миру на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Миронов назвал политику ЕС главным препятствием на пути к миру на Украине
Сегодняшняя политика Евросоюза является главным препятствием на пути к миру на Украине, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду",... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:32:00+03:00
2025-04-29T20:32:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
сергей миронов
эммануэль макрон
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сегодняшняя политика Евросоюза является главным препятствием на пути к миру на Украине, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Политика Евросоюза сегодня – это наряду с режимом Зеленского главное препятствие на пути к миру на Украине. О чем можно разговаривать с той же Францией, которая поражена недугом глухоты, о чем уже не раз указали в Кремле? Они в упор не хотят слышать о первопричинах конфликта, без решения которых мир невозможен", - сказал он. Миронов отметил, что не успел президент России Владимир Путин предложить трехдневное перемирие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, как украинские неонацисты и их европейские кураторы в приступе бессильной русофобии кинулись обвинять Россию в агрессии и желании продолжать войну. "На воре шапка горит! И в ближайшие часы это увидят еще больше стран, когда вопрос украинского урегулирования с подачи Франции будут обсуждать в СБ ООН", - считает политик. По его мнению, европейские лидеры не слышат не только Россию, но и своих собственных граждан, которые годами вынуждены оплачивать эту русофобскую политику и гонку вооружений. "Может быть, господин Макрон, вы услышите марш пустых кастрюль, когда толпы протестующих окружат Елисейский дворец? Занимайтесь кастрюлями и электроснабжением, с чем у вас большие проблемы", - добавил депутат Госдумы. Миронов также посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не лезть в проблему урегулирования на Украине, как "накануне ему посоветовали в Риме". "Иначе, не ровен час, на улицах Парижа и других французских городов полыхнет пожар в переносном, а, возможно, и в прямом смысле слова. И тогда не спрашивайте, по ком звонит колокол – он звонит по вам", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html
https://ria.ru/20250309/evropa-2003878306.html
https://ria.ru/20250302/medvedev-2002625301.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_47fd4355d20f30a23b41f9223dfc0d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, сергей миронов, эммануэль макрон, владимир путин, госдума рф, оон
В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Миронов, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
Миронов назвал политику ЕС главным препятствием на пути к миру на Украине

Миронов: политика ЕС является главным препятствием на пути к миру на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сегодняшняя политика Евросоюза является главным препятствием на пути к миру на Украине, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
«
"Политика Евросоюза сегодня – это наряду с режимом Зеленского главное препятствие на пути к миру на Украине. О чем можно разговаривать с той же Францией, которая поражена недугом глухоты, о чем уже не раз указали в Кремле? Они в упор не хотят слышать о первопричинах конфликта, без решения которых мир невозможен", - сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров
14 апреля, 22:26
Миронов отметил, что не успел президент России Владимир Путин предложить трехдневное перемирие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, как украинские неонацисты и их европейские кураторы в приступе бессильной русофобии кинулись обвинять Россию в агрессии и желании продолжать войну.
«
"На воре шапка горит! И в ближайшие часы это увидят еще больше стран, когда вопрос украинского урегулирования с подачи Франции будут обсуждать в СБ ООН", - считает политик.
По его мнению, европейские лидеры не слышат не только Россию, но и своих собственных граждан, которые годами вынуждены оплачивать эту русофобскую политику и гонку вооружений.
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Европарламентарий заявил, что политики в ЕС настроены только воевать
9 марта, 07:49
«
"Может быть, господин Макрон, вы услышите марш пустых кастрюль, когда толпы протестующих окружат Елисейский дворец? Занимайтесь кастрюлями и электроснабжением, с чем у вас большие проблемы", - добавил депутат Госдумы.
Миронов также посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не лезть в проблему урегулирования на Украине, как "накануне ему посоветовали в Риме".
«
"Иначе, не ровен час, на улицах Парижа и других французских городов полыхнет пожар в переносном, а, возможно, и в прямом смысле слова. И тогда не спрашивайте, по ком звонит колокол – он звонит по вам", - заключил парламентарий.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем"
2 марта, 21:51
 
В миреУкраинаФранцияРоссияСергей МироновЭммануэль МакронВладимир ПутинГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала