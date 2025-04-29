Миронов назвал политику ЕС главным препятствием на пути к миру на Украине
Миронов: политика ЕС является главным препятствием на пути к миру на Украине
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сегодняшняя политика Евросоюза является главным препятствием на пути к миру на Украине, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
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"Политика Евросоюза сегодня – это наряду с режимом Зеленского главное препятствие на пути к миру на Украине. О чем можно разговаривать с той же Францией, которая поражена недугом глухоты, о чем уже не раз указали в Кремле? Они в упор не хотят слышать о первопричинах конфликта, без решения которых мир невозможен", - сказал он.
Миронов отметил, что не успел президент России Владимир Путин предложить трехдневное перемирие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, как украинские неонацисты и их европейские кураторы в приступе бессильной русофобии кинулись обвинять Россию в агрессии и желании продолжать войну.
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"На воре шапка горит! И в ближайшие часы это увидят еще больше стран, когда вопрос украинского урегулирования с подачи Франции будут обсуждать в СБ ООН", - считает политик.
По его мнению, европейские лидеры не слышат не только Россию, но и своих собственных граждан, которые годами вынуждены оплачивать эту русофобскую политику и гонку вооружений.
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"Может быть, господин Макрон, вы услышите марш пустых кастрюль, когда толпы протестующих окружат Елисейский дворец? Занимайтесь кастрюлями и электроснабжением, с чем у вас большие проблемы", - добавил депутат Госдумы.
Миронов также посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не лезть в проблему урегулирования на Украине, как "накануне ему посоветовали в Риме".
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"Иначе, не ровен час, на улицах Парижа и других французских городов полыхнет пожар в переносном, а, возможно, и в прямом смысле слова. И тогда не спрашивайте, по ком звонит колокол – он звонит по вам", - заключил парламентарий.