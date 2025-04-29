На Украине растратили средства на дрова для ВСУ
На Украине растратили более двух миллионов долларов на закупку дров для ВСУ
© Фото : Национальная полиция УкраиныНа Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ
© Фото : Национальная полиция Украины
На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в Telegram-канале украинской полиции.
"Участники преступной организации получили подозрения за растрату более 90 миллионов гривен (более 2,1 миллиона долларов -ред.) бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.
На Украине подозреваемые в коррупции мобилизуются в ВСУ
10 апреля, 16:49
Как сообщили украинские правоохранители, всего в группу входили восемь человек, среди которых руководители и должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ и предприниматели. Количество подразделений, которые предполагалось обеспечить дровами, не указывается.
Сообщается, что подозреваемые потратили присвоенные средства на покупку недвижимости и ретроавтомобилей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.
Зеленский не будет подписывать "закон о дровах"
5 ноября 2024, 23:23