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На Украине растратили средства на дрова для ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
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16:56 29.04.2025 (обновлено: 17:54 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014127974.html
На Украине растратили средства на дрова для ВСУ
На Украине растратили средства на дрова для ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
На Украине растратили средства на дрова для ВСУ
На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:56:00+03:00
2025-04-29T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в Telegram-канале украинской полиции. "Участники преступной организации получили подозрения за растрату более 90 миллионов гривен (более 2,1 миллиона долларов -ред.) бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ", - говорится в сообщении. Как сообщили украинские правоохранители, всего в группу входили восемь человек, среди которых руководители и должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ и предприниматели. Количество подразделений, которые предполагалось обеспечить дровами, не указывается. Сообщается, что подозреваемые потратили присвоенные средства на покупку недвижимости и ретроавтомобилей. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010528295.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине растратили средства на дрова для ВСУ

На Украине растратили более двух миллионов долларов на закупку дров для ВСУ

© Фото : Национальная полиция УкраиныНа Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ
На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в Telegram-канале украинской полиции.
"Участники преступной организации получили подозрения за растрату более 90 миллионов гривен (более 2,1 миллиона долларов -ред.) бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.
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Как сообщили украинские правоохранители, всего в группу входили восемь человек, среди которых руководители и должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ и предприниматели. Количество подразделений, которые предполагалось обеспечить дровами, не указывается.
Сообщается, что подозреваемые потратили присвоенные средства на покупку недвижимости и ретроавтомобилей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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