https://ria.ru/20250429/ukraina-2014127974.html

На Украине растратили средства на дрова для ВСУ

На Украине растратили средства на дрова для ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025

На Украине растратили средства на дрова для ВСУ

На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:56:00+03:00

2025-04-29T16:56:00+03:00

2025-04-29T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На Украине чиновники и предприниматели растратили более двух миллионов долларов бюджетных средств, выделенных на закупку дров для ВСУ, сообщили в Telegram-канале украинской полиции. "Участники преступной организации получили подозрения за растрату более 90 миллионов гривен (более 2,1 миллиона долларов -ред.) бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ", - говорится в сообщении. Как сообщили украинские правоохранители, всего в группу входили восемь человек, среди которых руководители и должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ и предприниматели. Количество подразделений, которые предполагалось обеспечить дровами, не указывается. Сообщается, что подозреваемые потратили присвоенные средства на покупку недвижимости и ретроавтомобилей. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010528295.html

https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1982049261.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вооруженные силы украины