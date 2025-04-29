https://ria.ru/20250429/ukraina-2014107579.html
Лавров на встрече глав МИД БРИКС разъяснил позицию России по Украине
Лавров на встрече глав МИД БРИКС разъяснил позицию России по Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров на встрече глав МИД БРИКС разъяснил позицию России по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегами по БРИКС разъяснил позицию России по украинскому конфликту, которая отстаивается, в том числе, в контактах с... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:15:00+03:00
2025-04-29T16:15:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегами по БРИКС разъяснил позицию России по украинскому конфликту, которая отстаивается, в том числе, в контактах с США, все участники саммита высказали заинтересованность в том, чтобы конфликт был урегулирован как можно скорее, сообщил журналистам замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.Он отметил, что основное внимание на сессии, которая прошла накануне в Рио-де-Жанейро, было уделено вопросам внешней политики и ситуации в международных отношениях, кризисам, конфликтам разного рода."Министр подробно в деталях разъяснил участникам ситуацию с украинским кризисом, ту позицию, которую мы отстаиваем, отрабатываем, в том числе в интенсифицировавшихся контактах с США. Даны принципиальные оценки происходящему на Ближнем Востоке, в других регионах мира. Коллеги восприняли все это с большим вниманием", - сказал Рябков."Как показала дискуссия, все участники заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт, который связан, прежде всего, с безудержным расширением НАТО и с откровенно русофобской политикой режима в Киеве, был урегулирован как можно скорее на справедливой основе", - добавил замминистра.Кроме того, ключевой тематикой обсуждений стала реформа глобального управления, сообщил он. Рябков подчеркнул, что она не сводится только к реформе Совета безопасности ООН, "где есть, в том числе внутри БРИКС, несовпадающие точки зрения"."Тем важнее была возможность собраться, обсудить, рассмотреть ситуацию, как двигаться дальше", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013785363.html
https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108180.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сша, брикс
Россия, Украина, США, БРИКС
Лавров на встрече глав МИД БРИКС разъяснил позицию России по Украине
Лавров разъяснил главам МИД БРИКС позицию России по Украине в контактах с США