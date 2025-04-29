На Украине назначили трех новых заместителей министра обороны
Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны, сообщил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров.
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"Решением кабинета министров Украины сегодня первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств… Приоритет Сергея Боева - развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
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По его словам, заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, ранее возглавлявший главное управление логистики Генштаба ВСУ. Еще одним замом назначен Александр Козенко, с 2023 года занимавший должность советника министра обороны.
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"Также информирую, что завершил работу на должности заместителя министра обороны Украины Сергей Мельник… Сергей Мельник продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства", - добавил Умеров.
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Кадровые перестановки он пояснил ответом на вызовы, которые возникают для усиления управленческой команды минобороны.
Украинский телеканал "Общественное" 11 апреля сообщил, что первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, покинул пост по собственному желанию.
В январе представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил об увольнении Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны.
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