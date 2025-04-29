https://ria.ru/20250429/ukraina-2014040057.html

На Украине назначили трех новых заместителей министра обороны

На Украине назначили трех новых заместителей министра обороны - РИА Новости, 29.04.2025

На Украине назначили трех новых заместителей министра обороны

Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны, сообщил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:03:00+03:00

2025-04-29T13:03:00+03:00

2025-04-29T13:03:00+03:00

в мире

украина

россия

рустем умеров

сергей боев

сергей мельников

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны, сообщил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров. "Решением кабинета министров Украины сегодня первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств… Приоритет Сергея Боева - развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, ранее возглавлявший главное управление логистики Генштаба ВСУ. Еще одним замом назначен Александр Козенко, с 2023 года занимавший должность советника министра обороны. "Также информирую, что завершил работу на должности заместителя министра обороны Украины Сергей Мельник… Сергей Мельник продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства", - добавил Умеров. Кадровые перестановки он пояснил ответом на вызовы, которые возникают для усиления управленческой команды минобороны. Украинский телеканал "Общественное" 11 апреля сообщил, что первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, покинул пост по собственному желанию. В январе представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил об увольнении Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны.

https://ria.ru/20241225/posol-1991339125.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991899755.html

https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, рустем умеров, сергей боев, сергей мельников, вооруженные силы украины, верховная рада украины