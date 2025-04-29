https://ria.ru/20250429/ukraina-2014026049.html

"Недостижимая мечта": на Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

"Недостижимая мечта": на Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 29.04.2025

"Недостижимая мечта": на Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

Мечта о победе Киева в войне может оказаться несбыточной, пишет норвежский Steigan. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мечта о победе Киева в войне может оказаться несбыточной, пишет норвежский Steigan."Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой", — комментирует издание слова главного редактора немецкой газеты BILD Роберта Шнайдера о том, что падение Украины будет означать гибель НАТО.В среду американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Агентство Reuters в пятницу опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он включает в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250429/makgregor-2013981629.html

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дональд трамп, нато, украина, киев, россия, в мире