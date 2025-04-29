https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html
Участь Украины предрешена, заявил Медведев
Участь Украины предрешена, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
Участь Украины предрешена, заявил Медведев
Участь Украины предрешена, непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, и кому она будет нужна без перспектив и потенциала, заявил заместитель... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:14:00+03:00
2025-04-29T12:14:00+03:00
2025-04-29T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Участь Украины предрешена, непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, и кому она будет нужна без перспектив и потенциала, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "На мой взгляд, участь Украины в значительной мере предрешена. Специально хочу еще раз подчеркнуть: это мое личное мнение. Непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, кому они будут нужны в прагматичном западном мире без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала", - сказал Медведев. Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что не может быть и речи, чтобы остатки Украины, даже спустя долгое время, если она будет существовать, могли вступить в НАТО.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017653.html
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украина, россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание", нато
Украина, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", НАТО
Участь Украины предрешена, заявил Медведев
Медведев: участь Украины предрешена, непонятно, как долго она будет существовать