https://ria.ru/20250429/ukraina-2014019611.html

Участь Украины предрешена, заявил Медведев

Участь Украины предрешена, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

Участь Украины предрешена, заявил Медведев

Участь Украины предрешена, непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, и кому она будет нужна без перспектив и потенциала, заявил заместитель... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:14:00+03:00

2025-04-29T12:14:00+03:00

2025-04-29T12:14:00+03:00

украина

россия

москва

дмитрий медведев

российское общество "знание"

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Участь Украины предрешена, непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, и кому она будет нужна без перспектив и потенциала, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "На мой взгляд, участь Украины в значительной мере предрешена. Специально хочу еще раз подчеркнуть: это мое личное мнение. Непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, кому они будут нужны в прагматичном западном мире без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала", - сказал Медведев. Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что не может быть и речи, чтобы остатки Украины, даже спустя долгое время, если она будет существовать, могли вступить в НАТО.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017653.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание", нато