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На Украине назвали причину потери Су-27
На Украине назвали причину потери Су-27 - РИА Новости, 29.04.2025
На Украине назвали причину потери Су-27
Причиной потери Украиной истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания стал человеческий фактор, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:03:00+03:00
2025-04-29T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Причиной потери Украиной истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания стал человеческий фактор, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко. Накануне военно-воздушные силы Украины сообщили о потере своего истребителя Су-27 во время боевого задания. В ВВС отметили, что пилот при крушении самолета выжил, создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств инцидента. "Он (пилот - ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор - произошло то, чего не должно было случиться", - сказал Петренко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. При этом он отказался привести подробности инцидента.
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украина, су-27, в мире
На Украине назвали причину потери Су-27
Петренко: причиной потери Су-27 на Украине стал человеческий фактор