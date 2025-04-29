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На Украине назвали причину потери Су-27 - РИА Новости, 29.04.2025
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12:03 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014015583.html
На Украине назвали причину потери Су-27
На Украине назвали причину потери Су-27 - РИА Новости, 29.04.2025
На Украине назвали причину потери Су-27
Причиной потери Украиной истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания стал человеческий фактор, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:03:00+03:00
2025-04-29T12:03:00+03:00
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су-27
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Причиной потери Украиной истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания стал человеческий фактор, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко. Накануне военно-воздушные силы Украины сообщили о потере своего истребителя Су-27 во время боевого задания. В ВВС отметили, что пилот при крушении самолета выжил, создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств инцидента. "Он (пилот - ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор - произошло то, чего не должно было случиться", - сказал Петренко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. При этом он отказался привести подробности инцидента.
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украина, су-27, в мире
Украина, Су-27, В мире
На Украине назвали причину потери Су-27

Петренко: причиной потери Су-27 на Украине стал человеческий фактор

© Фото : U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Причиной потери Украиной истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания стал человеческий фактор, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко.
Накануне военно-воздушные силы Украины сообщили о потере своего истребителя Су-27 во время боевого задания. В ВВС отметили, что пилот при крушении самолета выжил, создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств инцидента.
"Он (пилот - ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор - произошло то, чего не должно было случиться", - сказал Петренко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
При этом он отказался привести подробности инцидента.
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