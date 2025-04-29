https://ria.ru/20250429/ukraina-2014015583.html

На Украине назвали причину потери Су-27

На Украине назвали причину потери Су-27 - РИА Новости, 29.04.2025

На Украине назвали причину потери Су-27

Причиной потери Украиной истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания стал человеческий фактор, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:03:00+03:00

2025-04-29T12:03:00+03:00

2025-04-29T12:03:00+03:00

украина

су-27

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Причиной потери Украиной истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания стал человеческий фактор, заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко. Накануне военно-воздушные силы Украины сообщили о потере своего истребителя Су-27 во время боевого задания. В ВВС отметили, что пилот при крушении самолета выжил, создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств инцидента. "Он (пилот - ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор - произошло то, чего не должно было случиться", - сказал Петренко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. При этом он отказался привести подробности инцидента.

https://ria.ru/20250425/il-2013362350.html

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украина, су-27, в мире