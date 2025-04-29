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СМИ рассказали о судьбе Украины после мирного соглашения - РИА Новости, 29.04.2025
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09:26 29.04.2025 (обновлено: 17:38 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ukraina-2013981171.html
СМИ рассказали о судьбе Украины после мирного соглашения
СМИ рассказали о судьбе Украины после мирного соглашения - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ рассказали о судьбе Украины после мирного соглашения
Украина в результате мирного урегулирования конфликта потеряет территории и не получит гарантии безопасности, пишет Politico. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:26:00+03:00
2025-04-29T17:38:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
politico
марко рубио
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина в результате мирного урегулирования конфликта потеряет территории и не получит гарантии безопасности, пишет Politico.&quot;Кровопролитие, возможно, и закончится, но Украина из этого конфликта выйдет расчлененной страной без надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается служить опорой для европейцев&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также посетовал, что такой судьбы для Украины можно было бы избежать, если бы Запад стал должным образом помогать ей еще в начале боевых действий в 2022 году.Президент США Дональд Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, так как Соединенным Штатам нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.
https://ria.ru/20250429/wsj-2013978361.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, politico, марко рубио
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico, Марко Рубио
СМИ рассказали о судьбе Украины после мирного соглашения

Politico: Украина при завершении мирного процесса потеряет территории

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина в результате мирного урегулирования конфликта потеряет территории и не получит гарантии безопасности, пишет Politico.
«

"Кровопролитие, возможно, и закончится, но Украина из этого конфликта выйдет расчлененной страной без надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается служить опорой для европейцев", — говорится в материале.

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Обозреватель также посетовал, что такой судьбы для Украины можно было бы избежать, если бы Запад стал должным образом помогать ей еще в начале боевых действий в 2022 году.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, так как Соединенным Штатам нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.
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