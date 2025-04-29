Военный ВСУ рассказал, что видел на Украине много несправедливости
Украинский военный: командование ВСУ называет Бандеру национальным героем
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Командование ВСУ убеждало украинских военных, что лидер признанной экстремистской и запрещенной в России "Организации украинских националистов"* Степан Бандера - национальный герой Украины, рассказал РИА Новости боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Лютик", добавив, что видел на Украине "много несправедливости".
По словам бойца, в мае 2022 года, когда он шел на работу сотрудники ТЦК остановили его, заставили сесть в машину увезли: так он оказался "на передке". После сдачи в плен боец узнал про батальон Максима Кривоноса, в котором можно продолжить воевать за освобождение Украины, но в другом ракурсе.
"В батальоне я оказался в декабре 2023 года. На тот момент я уже точно знал, чего я хочу и почему я этого хочу. Будучи на той стороне, на Украине, видел много несправедливости, видел много, что делает наше руководство не так. И я с этим был не согласен. И одна из самых главных причин, почему я вступил в отряд - это борьба с нацизмом... Я сам столкнулся с нацизмом, когда нам наши командиры говорили, что Бандера герой и так далее. Но он никакой не герой, а на Украине его поставили как национального героя", - сказал боец.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
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