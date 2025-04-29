https://ria.ru/20250429/ukraina-2013971577.html

Военный ВСУ рассказал, что видел на Украине много несправедливости

Военный ВСУ рассказал, что видел на Украине много несправедливости - РИА Новости, 29.04.2025

Военный ВСУ рассказал, что видел на Украине много несправедливости

Командование ВСУ убеждало украинских военных, что лидер признанной экстремистской и запрещенной в России "Организации украинских националистов"* Степан Бандера... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:31:00+03:00

2025-04-29T08:31:00+03:00

2025-04-29T08:31:00+03:00

в мире

украина

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украинская повстанческая армия

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организации украинских националистов* (оун)*

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Командование ВСУ убеждало украинских военных, что лидер признанной экстремистской и запрещенной в России "Организации украинских националистов"* Степан Бандера - национальный герой Украины, рассказал РИА Новости боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Лютик", добавив, что видел на Украине "много несправедливости". По словам бойца, в мае 2022 года, когда он шел на работу сотрудники ТЦК остановили его, заставили сесть в машину увезли: так он оказался "на передке". После сдачи в плен боец узнал про батальон Максима Кривоноса, в котором можно продолжить воевать за освобождение Украины, но в другом ракурсе. "В батальоне я оказался в декабре 2023 года. На тот момент я уже точно знал, чего я хочу и почему я этого хочу. Будучи на той стороне, на Украине, видел много несправедливости, видел много, что делает наше руководство не так. И я с этим был не согласен. И одна из самых главных причин, почему я вступил в отряд - это борьба с нацизмом... Я сам столкнулся с нацизмом, когда нам наши командиры говорили, что Бандера герой и так далее. Но он никакой не герой, а на Украине его поставили как национального героя", - сказал боец. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещена в России как экстремистская организация

https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html

https://ria.ru/20250428/zakharova-2013939290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, степан бандера, украинская повстанческая армия, вооруженные силы украины, организации украинских националистов* (оун)*