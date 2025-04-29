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"Это все изменит". Чем Зеленский обрадовал Трампа - РИА Новости, 29.04.2025
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08:00 29.04.2025 (обновлено: 08:07 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ukraina-2013857175.html
"Это все изменит". Чем Зеленский обрадовал Трампа
"Это все изменит". Чем Зеленский обрадовал Трампа - РИА Новости, 29.04.2025
"Это все изменит". Чем Зеленский обрадовал Трампа
Власти США утверждают, что Киев может согласиться на территориальные уступки ради мира. Москва в ответ перечислила свои требования, которые не ограничиваются... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:00:00+03:00
2025-04-29T08:07:00+03:00
киев
москва
сша
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Власти США утверждают, что Киев может согласиться на территориальные уступки ради мира. Москва в ответ перечислила свои требования, которые не ограничиваются признанием новых границ. О том, что происходит вокруг украинского конфликта, — в материале РИА Новости.Прощальная встречаАмериканский президент и глава киевского режима встретились на похоронах папы римского Франциска. Переговоры длились 15 минут. В Белом доме назвали беседу "очень продуктивной", а Зеленский — "символической" и способной стать "исторической"."Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир. &lt;…&gt; Спасибо, президент Дональд Трамп", — заявил он.Киевские власти надеялись на продолжение, но Трамп улетел на родину. Причем обошелся без привычных рассуждений о близости мира и деструктивной роли Барака Обамы с Джо Байденом.Позднее президент США сообщил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. По его словам, тот стал "более спокойным" и заинтересованным в урегулировании. Правда, по-прежнему требует от Вашингтона побольше оружия. "Он уже три года об этом твердит. Посмотрим, что выйдет", — уточнил Трамп.В целом, по его мнению, Россия и Украина близки к заключению сделки. Большая часть основных условий согласована, теперь стороны должны встретиться на "очень высоком уровне".Путин допустил возможность прямых контактов с Киевом. Но там должны "юридически расчистить препятствия", уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Имеется в виду указ Зеленского от октября 2022-го, запрещающий переговоры с Россией. Кроме того, Путин объявил в честь 80-летия Победы перемирие — с 8 по 10 мая включительно.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS указывал: президент России сразу же поддержал предложение о 30-дневном прекращении огня, но при условии приостановки Западом поставок оружия ВСУ. "Мы хотим гарантий, что это не будет вновь использовано для усиления украинской армии. &lt;…&gt; Это уроки, извлеченные из по крайней мере трех сделок, подобных той, которую мы сейчас обсуждаем", — пояснил он.А газете O Globo Лавров сообщил, что в рамках обсуждения мирного договора с Киевом Москва требует отказ от вступления в НАТО и политики преследования всего русского, включая язык, СМИ и религию. "Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", — подчеркнул министр.Европейские ястребыНесколько европейских чиновников сказали газете Financial Times: для них Крым всегда останется украинским, и однажды полуостров должен оказаться в НАТО. Они считают, что лидеры ЕС должны отговорить Трампа от одностороннего признания региона частью России.Да и Зеленский, вопреки уверениям Трампа, стоит на своем, ссылаясь на украинскую конституцию.Партнеры Киева хотели обсудить эту проблему 23 апреля в Лондоне. Однако в последний момент все сорвалось — глава Госдепа Марко Рубио передумал туда ехать, а без него мероприятие не имело никакого смысла.На похоронах папы римского Зеленский встретился также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Согласовали 17-й пакет антироссийских санкций. Новые запреты затронут металлургию, атомную и химическую промышленность, IT и финансовый сектор.В ожидании мираЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что у США не получается сломать сопротивление Зеленского и они выдают желаемое за действительное."Трамп не сумел решить проблему кавалерийским наскоком. Украина же до сих пор не потерпела стратегическое поражение. Зеленский верит, что способен сопротивляться еще полтора года, а значит, в немедленной капитуляции нет никакой нужды", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.Политолог Александр Дудчак полагает, что при желании Трамп мог бы моментально все изменить. Для этого достаточно прекратить поставлять Киеву оружие и разведданные. Однако по какой-то причине этого не происходит."Хорошо, что президент США говорит о признании Крыма российским. Но для Москвы это ничего принципиально не меняет, полуостров как был, так и останется нашим. Что действительно имело бы значение, так как это призыв вывести ВСУ с новых территорий. Полумера в виде заморозки конфликта по линии фронта не способна быть адекватным решением", — указал он в разговоре с РИА Новости.Как бы там ни было, эксперты ожидают поворотного момента в конфликте. Москва заинтересована в продолжении диалога с Вашингтоном и намерена доказать, что только Киев препятствует мирному урегулированию.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html
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киев, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, вооруженные силы украины
Киев, Москва, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
"Это все изменит". Чем Зеленский обрадовал Трампа

Политолог Денисов: Трамп склоняет Зеленского к миру

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Власти США утверждают, что Киев может согласиться на территориальные уступки ради мира. Москва в ответ перечислила свои требования, которые не ограничиваются признанием новых границ. О том, что происходит вокруг украинского конфликта, — в материале РИА Новости.

Прощальная встреча

Американский президент и глава киевского режима встретились на похоронах папы римского Франциска. Переговоры длились 15 минут. В Белом доме назвали беседу "очень продуктивной", а Зеленский — "символической" и способной стать "исторической".
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
"Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир. <…> Спасибо, президент Дональд Трамп", — заявил он.
Киевские власти надеялись на продолжение, но Трамп улетел на родину. Причем обошелся без привычных рассуждений о близости мира и деструктивной роли Барака Обамы с Джо Байденом.
Позднее президент США сообщил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. По его словам, тот стал "более спокойным" и заинтересованным в урегулировании. Правда, по-прежнему требует от Вашингтона побольше оружия. "Он уже три года об этом твердит. Посмотрим, что выйдет", — уточнил Трамп.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси
В целом, по его мнению, Россия и Украина близки к заключению сделки. Большая часть основных условий согласована, теперь стороны должны встретиться на "очень высоком уровне".
Путин допустил возможность прямых контактов с Киевом. Но там должны "юридически расчистить препятствия", уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Имеется в виду указ Зеленского от октября 2022-го, запрещающий переговоры с Россией. Кроме того, Путин объявил в честь 80-летия Победы перемирие — с 8 по 10 мая включительно.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS указывал: президент России сразу же поддержал предложение о 30-дневном прекращении огня, но при условии приостановки Западом поставок оружия ВСУ. "Мы хотим гарантий, что это не будет вновь использовано для усиления украинской армии. <…> Это уроки, извлеченные из по крайней мере трех сделок, подобных той, которую мы сейчас обсуждаем", — пояснил он.
А газете O Globo Лавров сообщил, что в рамках обсуждения мирного договора с Киевом Москва требует отказ от вступления в НАТО и политики преследования всего русского, включая язык, СМИ и религию. "Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", — подчеркнул министр.
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Европейские ястребы

Несколько европейских чиновников сказали газете Financial Times: для них Крым всегда останется украинским, и однажды полуостров должен оказаться в НАТО. Они считают, что лидеры ЕС должны отговорить Трампа от одностороннего признания региона частью России.
Да и Зеленский, вопреки уверениям Трампа, стоит на своем, ссылаясь на украинскую конституцию.
© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Партнеры Киева хотели обсудить эту проблему 23 апреля в Лондоне. Однако в последний момент все сорвалось — глава Госдепа Марко Рубио передумал туда ехать, а без него мероприятие не имело никакого смысла.
На похоронах папы римского Зеленский встретился также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Согласовали 17-й пакет антироссийских санкций. Новые запреты затронут металлургию, атомную и химическую промышленность, IT и финансовый сектор.
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В ожидании мира

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что у США не получается сломать сопротивление Зеленского и они выдают желаемое за действительное.
"Трамп не сумел решить проблему кавалерийским наскоком. Украина же до сих пор не потерпела стратегическое поражение. Зеленский верит, что способен сопротивляться еще полтора года, а значит, в немедленной капитуляции нет никакой нужды", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины
Политолог Александр Дудчак полагает, что при желании Трамп мог бы моментально все изменить. Для этого достаточно прекратить поставлять Киеву оружие и разведданные. Однако по какой-то причине этого не происходит.
"Хорошо, что президент США говорит о признании Крыма российским. Но для Москвы это ничего принципиально не меняет, полуостров как был, так и останется нашим. Что действительно имело бы значение, так как это призыв вывести ВСУ с новых территорий. Полумера в виде заморозки конфликта по линии фронта не способна быть адекватным решением", — указал он в разговоре с РИА Новости.
Как бы там ни было, эксперты ожидают поворотного момента в конфликте. Москва заинтересована в продолжении диалога с Вашингтоном и намерена доказать, что только Киев препятствует мирному урегулированию.
 
КиевМоскваСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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