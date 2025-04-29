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Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник - РИА Новости, 29.04.2025
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15:29 29.04.2025 (обновлено: 15:30 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/turtsiya-2014086273.html
Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник
Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник - РИА Новости, 29.04.2025
Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник
Турция пока не получала запросов для организации переговоров делегаций России и США, но вероятность продолжения диалога имеется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:29:00+03:00
2025-04-29T15:30:00+03:00
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Турция пока не получала запросов для организации переговоров делегаций России и США, но вероятность продолжения диалога имеется, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов РФ в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран. "Пока у нас нет такой информации. Но вероятность продолжения переговоров имеется", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии запроса от сторон для проведения переговоров на территории Турции.
https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html
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в мире, россия, сша, турция, александр дарчиев, оон
В мире, Россия, США, Турция, Александр Дарчиев, ООН
Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник

Турция пока не получала запросов для переговоров делегаций России и США

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Турция пока не получала запросов для организации переговоров делегаций России и США, но вероятность продолжения диалога имеется, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов РФ в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран.
"Пока у нас нет такой информации. Но вероятность продолжения переговоров имеется", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии запроса от сторон для проведения переговоров на территории Турции.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Не стремятся". В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией
Вчера, 13:43
 
В миреРоссияСШАТурцияАлександр ДарчиевООН
 
 
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