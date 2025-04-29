https://ria.ru/20250429/turtsiya-2014086273.html

Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник

Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник - РИА Новости, 29.04.2025

Анкара не получала запросов на переговоры России и США, сообщил диписточник

Турция пока не получала запросов для организации переговоров делегаций России и США, но вероятность продолжения диалога имеется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:29:00+03:00

2025-04-29T15:29:00+03:00

2025-04-29T15:30:00+03:00

в мире

россия

сша

турция

александр дарчиев

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129707/51/1297075127_0:63:1025:639_1920x0_80_0_0_be1fe9e56fd0a874c249eb9beffb221c.jpg

АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Турция пока не получала запросов для организации переговоров делегаций России и США, но вероятность продолжения диалога имеется, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. США и Россия 10 апреля в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов РФ в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи нормализации работы диппредставительств обеих стран. "Пока у нас нет такой информации. Но вероятность продолжения переговоров имеется", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии запроса от сторон для проведения переговоров на территории Турции.

https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html

россия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, турция, александр дарчиев, оон