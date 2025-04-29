https://ria.ru/20250429/tsereteli-2014085291.html

Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ

Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ - РИА Новости, 29.04.2025

Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ

Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:24:00+03:00

2025-04-29T15:24:00+03:00

2025-04-29T15:31:00+03:00

культура

василий церетели

российская академия художеств

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ."Президиум Российской академии художеств на заседании 29 апреля 2025 года назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания членов академии на котором пройдут выборы президента", - говорится в сообщении.Василий Церетели сменил на посту своего деда - президента РАХ Зураба Церетели, который ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства. Церетели был похоронен 26 апреля в Дидубийском пантеоне.Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств назначено на 19 мая, добавили в РАХ.

https://ria.ru/20250423/pushki-2013014135.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

василий церетели, российская академия художеств