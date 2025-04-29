Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ
Вице-президент РАХ Василий Церетели назначен и.о. главы академии
Василий Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ.
"Президиум Российской академии художеств на заседании 29 апреля 2025 года назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания членов академии на котором пройдут выборы президента", - говорится в сообщении.
Василий Церетели сменил на посту своего деда - президента РАХ Зураба Церетели, который ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства. Церетели был похоронен 26 апреля в Дидубийском пантеоне.
Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств назначено на 19 мая, добавили в РАХ.
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