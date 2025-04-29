Рейтинг@Mail.ru
Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:24 29.04.2025 (обновлено: 15:31 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/tsereteli-2014085291.html
Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ
Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ - РИА Новости, 29.04.2025
Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ
Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:24:00+03:00
2025-04-29T15:31:00+03:00
культура
василий церетели
российская академия художеств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014086135_0:214:3071:1941_1920x0_80_0_0_2874c3946820d0854234a12c9de610f8.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ."Президиум Российской академии художеств на заседании 29 апреля 2025 года назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания членов академии на котором пройдут выборы президента", - говорится в сообщении.Василий Церетели сменил на посту своего деда - президента РАХ Зураба Церетели, который ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства. Церетели был похоронен 26 апреля в Дидубийском пантеоне.Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств назначено на 19 мая, добавили в РАХ.
https://ria.ru/20250423/pushki-2013014135.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014086135_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_19f09acec2ef50d3b52eb360028576a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий церетели, российская академия художеств
Культура, Василий Церетели, Российская академия художеств
Василий Церетели назначен и.о. президента РАХ

Вице-президент РАХ Василий Церетели назначен и.о. главы академии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВасилий Церетели
Василий Церетели - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Василий Церетели. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ.
"Президиум Российской академии художеств на заседании 29 апреля 2025 года назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания членов академии на котором пройдут выборы президента", - говорится в сообщении.
Василий Церетели сменил на посту своего деда - президента РАХ Зураба Церетели, который ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства. Церетели был похоронен 26 апреля в Дидубийском пантеоне.
Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств назначено на 19 мая, добавили в РАХ.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Пушков назвал любимые работы Церетели
23 апреля, 17:37
 
КультураВасилий ЦеретелиРоссийская академия художеств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала