https://ria.ru/20250429/trevoga-2013953895.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.04.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:38:00+03:00

2025-04-29T00:38:00+03:00

2025-04-29T00:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

одесская область

черниговская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога прозвучала в Киевской области в 00.12 мск, в Харьковской - в 00.00 мск. В Одесской, Сумской и Черниговской областях тревога звучит уже более полутора часов.

https://ria.ru/20250428/naemnik-2013930774.html

киевская область

одесская область

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, одесская область, черниговская область