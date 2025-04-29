https://ria.ru/20250429/trevoga-2013953895.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.04.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:38:00+03:00
2025-04-29T00:38:00+03:00
2025-04-29T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога прозвучала в Киевской области в 00.12 мск, в Харьковской - в 00.00 мск. В Одесской, Сумской и Черниговской областях тревога звучит уже более полутора часов.
https://ria.ru/20250428/naemnik-2013930774.html
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киевская область, одесская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Одесская область, Черниговская область
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и ещё четырех областях Украины власти объявили воздушную тревогу