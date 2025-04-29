https://ria.ru/20250429/tramp-2014214548.html

Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине

Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.04.2025

Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп не смог быстро разрешить конфликт на Украине, поскольку не обладал четким пониманием ситуации и оказался неподготовлен для того,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:39:00+03:00

2025-04-29T22:39:00+03:00

2025-04-29T22:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог быстро разрешить конфликт на Украине, поскольку не обладал четким пониманием ситуации и оказался неподготовлен для того, чтобы начать мирный процесс, сказали РИА Новости эксперты. "Прежде чем занять пост президента, Трамп хвастался, что может положить конец конфликту на Украине за 24 часа. Он явно не смог этого сделать. Я не думаю, что администрация Трампа достаточно хорошо подготовилась, прежде чем попытаться положить конец конфликту на Украине. Очень сложно помочь решить проблему, когда ты не до конца ее понимаешь", - сказал старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс. В то же время эксперт заметил, что Трамп помог сместить акцент с идеи того, что одна из сторон должна достичь полной победы, на то, чтобы попытаться остановить гибель людей. "В конечном счете любое прекращение огня должно быть согласовано между Москвой и Киевом. Я думаю, что администрация Трампа была наивной и излишне самоуверенной. Это более сложный вопрос, чем его зачастую изображают, и для того, чтобы помочь двум сторонам достичь соглашения о прекращении огня, необходимо терпение и понимание сопутствующих вопросов", - сказал Дженкинс. Профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел, в свою очередь, поставил под сомнение усилия Трампа по нормализации отношений с Москвой. "Во-первых, Россия, похоже, не считает Трампа стабильным или ценным переговорщиком... Во-вторых, совершенно не очевидно, поддерживает ли администрация Трампа что-либо похожее на "нормальные отношения" с какой-либо страной, не говоря уже о России", - сказал Бенсел. Во вторник Трамп отмечает сотый день с момента своего повторного выступления в должность 20 января. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней. После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014202645.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html

https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014163671.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, кит келлог, корнелльский университет