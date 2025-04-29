Рейтинг@Mail.ru
Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2014214548.html
Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине
Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп не смог быстро разрешить конфликт на Украине, поскольку не обладал четким пониманием ситуации и оказался неподготовлен для того,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:39:00+03:00
2025-04-29T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог быстро разрешить конфликт на Украине, поскольку не обладал четким пониманием ситуации и оказался неподготовлен для того, чтобы начать мирный процесс, сказали РИА Новости эксперты. "Прежде чем занять пост президента, Трамп хвастался, что может положить конец конфликту на Украине за 24 часа. Он явно не смог этого сделать. Я не думаю, что администрация Трампа достаточно хорошо подготовилась, прежде чем попытаться положить конец конфликту на Украине. Очень сложно помочь решить проблему, когда ты не до конца ее понимаешь", - сказал старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс. В то же время эксперт заметил, что Трамп помог сместить акцент с идеи того, что одна из сторон должна достичь полной победы, на то, чтобы попытаться остановить гибель людей. "В конечном счете любое прекращение огня должно быть согласовано между Москвой и Киевом. Я думаю, что администрация Трампа была наивной и излишне самоуверенной. Это более сложный вопрос, чем его зачастую изображают, и для того, чтобы помочь двум сторонам достичь соглашения о прекращении огня, необходимо терпение и понимание сопутствующих вопросов", - сказал Дженкинс. Профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел, в свою очередь, поставил под сомнение усилия Трампа по нормализации отношений с Москвой. "Во-первых, Россия, похоже, не считает Трампа стабильным или ценным переговорщиком... Во-вторых, совершенно не очевидно, поддерживает ли администрация Трампа что-либо похожее на "нормальные отношения" с какой-либо страной, не говоря уже о России", - сказал Бенсел. Во вторник Трамп отмечает сотый день с момента своего повторного выступления в должность 20 января. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней. После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014202645.html
https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014163671.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, кит келлог, корнелльский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Кит Келлог, Корнелльский университет
Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине

Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине, так как оказался неподготолен

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог быстро разрешить конфликт на Украине, поскольку не обладал четким пониманием ситуации и оказался неподготовлен для того, чтобы начать мирный процесс, сказали РИА Новости эксперты.
"Прежде чем занять пост президента, Трамп хвастался, что может положить конец конфликту на Украине за 24 часа. Он явно не смог этого сделать. Я не думаю, что администрация Трампа достаточно хорошо подготовилась, прежде чем попытаться положить конец конфликту на Украине. Очень сложно помочь решить проблему, когда ты не до конца ее понимаешь", - сказал старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским
Вчера, 20:58
В то же время эксперт заметил, что Трамп помог сместить акцент с идеи того, что одна из сторон должна достичь полной победы, на то, чтобы попытаться остановить гибель людей.
"В конечном счете любое прекращение огня должно быть согласовано между Москвой и Киевом. Я думаю, что администрация Трампа была наивной и излишне самоуверенной. Это более сложный вопрос, чем его зачастую изображают, и для того, чтобы помочь двум сторонам достичь соглашения о прекращении огня, необходимо терпение и понимание сопутствующих вопросов", - сказал Дженкинс.
Профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел, в свою очередь, поставил под сомнение усилия Трампа по нормализации отношений с Москвой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи
Вчера, 20:38
"Во-первых, Россия, похоже, не считает Трампа стабильным или ценным переговорщиком... Во-вторых, совершенно не очевидно, поддерживает ли администрация Трампа что-либо похожее на "нормальные отношения" с какой-либо страной, не говоря уже о России", - сказал Бенсел.
Во вторник Трамп отмечает сотый день с момента своего повторного выступления в должность 20 января. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней.
После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"За счет крови". На Украине раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским
Вчера, 18:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковКит КеллогКорнелльский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала