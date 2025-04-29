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Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским - РИА Новости, 29.04.2025
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22:06 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2014211163.html
Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским
Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским
Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:06:00+03:00
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дональд трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. "Я бы хотел был папой Римским. Я был бы своим главным выбором", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома. При этом, по словам президента США, предпочтений по кандидатам на пост главы католической церкви у него нет. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. В субботу его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.
https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html
https://ria.ru/20250428/reuters-2013821069.html
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в мире, сша, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, ватикан, папа римский
В мире, США, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, Ватикан, Папа Римский
Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским

Президент США Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским.
"Я бы хотел был папой Римским. Я был бы своим главным выбором", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома.
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При этом, по словам президента США, предпочтений по кандидатам на пост главы католической церкви у него нет.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. В субботу его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.
Конгрегация кардиналов в Ватикане. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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28 апреля, 13:50
 
В миреСШАДональд ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский ФранцискВатиканПапа Римский
 
 
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