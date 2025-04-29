https://ria.ru/20250429/tramp-2014211163.html

Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским

Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским - РИА Новости, 29.04.2025

Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским

Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:06:00+03:00

2025-04-29T22:06:00+03:00

2025-04-29T22:06:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

ватикан

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. "Я бы хотел был папой Римским. Я был бы своим главным выбором", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома. При этом, по словам президента США, предпочтений по кандидатам на пост главы католической церкви у него нет. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. В субботу его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.

https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html

https://ria.ru/20250428/reuters-2013821069.html

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в мире, сша, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, ватикан, папа римский