https://ria.ru/20250429/tramp-2014211163.html
Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским
Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским
Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:06:00+03:00
2025-04-29T22:06:00+03:00
2025-04-29T22:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. "Я бы хотел был папой Римским. Я был бы своим главным выбором", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома. При этом, по словам президента США, предпочтений по кандидатам на пост главы католической церкви у него нет. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. В субботу его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.
https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html
https://ria.ru/20250428/reuters-2013821069.html
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Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским
Президент США Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским