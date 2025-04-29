https://ria.ru/20250429/tramp-2014202645.html

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2025

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку заявил, что ему проще иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, чем с... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:58:00+03:00

2025-04-29T20:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку заявил, что ему проще иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским. "Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским", — признался американский лидер.Трамп также раскритиковал главу киевского режима за то, что тот "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки в области безопасности. В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013864863.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков