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Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2025
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20:58 29.04.2025 (обновлено: 21:32 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/tramp-2014202645.html
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку заявил, что ему проще иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, чем с... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:58:00+03:00
2025-04-29T21:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку заявил, что ему проще иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским. "Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским", — признался американский лидер.Трамп также раскритиковал главу киевского режима за то, что тот "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки в области безопасности. В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским

Трамп: мне проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку заявил, что ему проще иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.
"Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским", — признался американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи
Вчера, 20:38
Трамп также раскритиковал главу киевского режима за то, что тот "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки в области безопасности.

Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка сорвалась.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Белый дом рассказал о настрое Трампа касательно украинского конфликта
28 апреля, 16:04
 
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