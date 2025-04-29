Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи
Трамп: Россия является очень большой военной силой, а Украина нет
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в соцсети X.
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"Россия является очень большое военной силой, а Украина - нет", - сказал он.
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Американский лидер указал, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его "очень плохим".
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"И я в действительности заканчиваю его", - добавил Трамп.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.