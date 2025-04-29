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Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи - РИА Новости, 29.04.2025
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20:38 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html
Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи
Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи
Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку, РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:38:00+03:00
2025-04-29T20:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в соцсети X. &quot;Россия является очень большое военной силой, а Украина - нет&quot;, - сказал он.Американский лидер указал, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его "очень плохим". "И я в действительности заканчиваю его", - добавил Трамп. Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
https://ria.ru/20250428/tramp-2013864186.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи

Трамп: Россия является очень большой военной силой, а Украина нет

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в соцсети X.
«

"Россия является очень большое военной силой, а Украина - нет", - сказал он.

Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной
28 апреля, 16:01
Американский лидер указал, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его "очень плохим".
«
"И я в действительности заканчиваю его", - добавил Трамп.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Белый дом рассказал о настрое Трампа касательно украинского конфликта
28 апреля, 16:04
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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