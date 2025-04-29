https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html

Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи

Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи - РИА Новости, 29.04.2025

Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи

Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку, РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:38:00+03:00

2025-04-29T20:38:00+03:00

2025-04-29T20:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в соцсети X. "Россия является очень большое военной силой, а Украина - нет", - сказал он.Американский лидер указал, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его "очень плохим". "И я в действительности заканчиваю его", - добавил Трамп. Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.

https://ria.ru/20250428/tramp-2013864186.html

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013864863.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков