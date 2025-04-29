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Демократы потеряли уверенность в себе, заявил Трамп - РИА Новости, 29.04.2025
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17:05 29.04.2025 (обновлено: 17:06 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/tramp-2014131027.html
Демократы потеряли уверенность в себе, заявил Трамп
Демократы потеряли уверенность в себе, заявил Трамп - РИА Новости, 29.04.2025
Демократы потеряли уверенность в себе, заявил Трамп
Демократическая партия США потеряла уверенность в себе и не имеет лидера, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:05:00+03:00
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в мире
сша
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мичиган
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Демократическая партия США потеряла уверенность в себе и не имеет лидера, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic. &quot;Демократы потеряли уверенность в себе в самом прямом смысле. Я не думаю, что они знают, что делают. Я считаю, что у них нет лидера… не могу сказать вам, кто их лидер. Не могу сказать вам, что вижу кого-то на горизонте&quot;, - сообщил он.При этом американский лидер-республиканец отметил двух демократов - губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, о котором президент сказал, что тот "хорош", и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, которая, по мнению Трампа, тоже "очень хороша".
https://ria.ru/20250421/bayden-2012432421.html
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в мире, сша, пенсильвания, мичиган, дональд трамп, джош шапиро
В мире, США, Пенсильвания, Мичиган, Дональд Трамп, Джош Шапиро
Демократы потеряли уверенность в себе, заявил Трамп

Трамп: Демократическая партия США потеряла уверенность в себе и не имеет лидера

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Демократическая партия США потеряла уверенность в себе и не имеет лидера, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.
«

"Демократы потеряли уверенность в себе в самом прямом смысле. Я не думаю, что они знают, что делают. Я считаю, что у них нет лидера… не могу сказать вам, кто их лидер. Не могу сказать вам, что вижу кого-то на горизонте", - сообщил он.

При этом американский лидер-республиканец отметил двух демократов - губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, о котором президент сказал, что тот "хорош", и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, которая, по мнению Трампа, тоже "очень хороша".
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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В миреСШАПенсильванияМичиганДональд ТрампДжош Шапиро
 
 
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