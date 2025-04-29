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Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена - РИА Новости, 29.04.2025
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15:58 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2014100342.html
Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена
Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic выразил уверенность, что Украина очень скоро будет "сокрушена" а он пытается спасти эту страну. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:58:00+03:00
2025-04-29T15:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic выразил уверенность, что Украина очень скоро будет "сокрушена" а он пытается спасти эту страну. "Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро… Давайте посмотрим правде в глаза", - заявил американский лидер в интервью изданию. Трамп напомнил, что в годы своего первого президентского срока "дал" Киеву противотанковые управляемые ракеты Javelin. Он также согласился с тем, что Украина в ходе нынешнего конфликта может потерять еще больше территорий, однако не стал обещать Киеву больше поставок американских вооружений. "Необязательно вооружения. Существует множество видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банкингом. Это может быть много другого оружия", - отметил глава Белого дома. Трамп также заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну. Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250304/rossiya-2002874590.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена

Трамп заявил, что Украина скоро будет сокрушена, а он пытается спасти ее

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic выразил уверенность, что Украина очень скоро будет "сокрушена" а он пытается спасти эту страну.
"Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро… Давайте посмотрим правде в глаза", - заявил американский лидер в интервью изданию.
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Трамп напомнил, что в годы своего первого президентского срока "дал" Киеву противотанковые управляемые ракеты Javelin. Он также согласился с тем, что Украина в ходе нынешнего конфликта может потерять еще больше территорий, однако не стал обещать Киеву больше поставок американских вооружений.
"Необязательно вооружения. Существует множество видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банкингом. Это может быть много другого оружия", - отметил глава Белого дома.
Трамп также заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну.
Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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