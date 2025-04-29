"На сторону Украины". Трамп сделал дерзкое заявление в адрес России
Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Украины из-за действий российского руководства, об этом он заявил в интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу.
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"Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины — да", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, могут ли действия президента России Владимира Путина поменять его сторону в конфликте.
Американский лидер также указал, что у него были трудности с Владимиром Зеленским, напомнив о его скандальном поведении в Белом доме.
Глава США заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.
Накануне президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.